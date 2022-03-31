【中概焦點】百度等五企列摘牌風險名單，美方質疑達成協議可行性

《經濟通通訊社３１日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）３月３０日依據不久前實施的

《外國公司問責法》，再將５家中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單，包括在港雙重上

市的百度（０９８８８），還有愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥以及Ｎｏｃｅｒａ。目前在臨

時名單上的中概股還包括微博（０９８９８），上述６家企業需要向ＳＥＣ提供證據，證明自己

不具備被摘牌的條件，微博的申辯限期為４月１３日，其餘５家企業限期為４月２０日。

ＳＥＣ同日將第一批名單中的５家中概股公司轉入確定名單，包括百濟神舟（０６１６０）

、百勝中國（０９９８７）、再鼎醫藥（０９６８８）、盛美半導體以及和黃醫藥

（０００１３），這意味著這幾家企業沒有及時向ＳＥＣ提供有力的申辯證據。



＊ＳＥＣ主席：中概股企業交出完整審計底稿是法律要求＊



此前中國一直放風表示，就中概股審計問題和美方談判有進展，甚至快將達成協議，不過

ＳＥＣ主席詹斯勒接受外媒採訪時強調，美國仍然堅定不移地要求美國監管機構獲得完整的審計

權，因為這是《外國公司問責法》所規定的，他承認曾經和中國官員進行了深入的對話，但認為

是否達成協議還取決於中國當局，預計中方要妥協可能是一個艱難的選擇。

被問到強制要求外國公司交出審計底稿可能危害他國的信息安全以至於國家安全，詹斯勒則

認為審計底稿只不過就是用於確認企業收入和支出，很少會包含敏感信息，其他５０個司法轄區

都未曾對審計安排提出異議。



＊中證監：被列名單屬美方正常程序＊



中國證監會表示，對於一些企業被ＳＥＣ列入有退市風險的清單，經向美國ＳＥＣ了解，這

是美國監管部門執行《外國公司問責法》的一個正常程序，列入清單的公司是否在未來兩年真正

退市，最終取決於中美審計監管合作的進展與結果。（ｅｙ）

