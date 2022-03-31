【內房困局】路透：開發商融資難依舊，地方政府過謹慎削扶持承諾

《經濟通通訊社３１日專訊》在中國恒大（０３３３３）等開發商發生債券支付違約、震驚

全球市場並拖累中國經濟之後，當局已多次表示將對房地產行業提供更多支持。但據《路透》引

述內地大型開發商稱，雖然政府承諾要扶持陷入困境的行業，但這未能提振行業前景，因為融資

仍難以取得，且許多地方政府部門不願更有效地放寬規定。這位高管認為，中國需要在城市層面

更果斷地放鬆政策以刺激買需，並注入新的信貸，防止更多房地產相關公司違約。

報道引述五家排名中國前５０強開發商表示，他們現在只能靠銷售收入來建設新項目，而銷

售收入一直在減少。一家開發商的首席財務官（ＣＦＯ）說，中央機關和地方政府在放送措施方

面「缺乏一致性」，也削弱了行業快速復蘇的希望。這家開發商償還海外債務已十分艱難。

此外，一家國有銀行的高管表示，該行總部的指導方針是加快抵押貸款的審批，但對民營房

地產開發商保持謹慎態度。

據悉，當局今年起草了一項新的全國性政策，對開發商需要在項目竣工前存入托管帳戶的預

售資金作出規定。其目的是為了糾正一些地方政府去年對資金提取規則的過度收緊。但房地產行

業內部人士稱，關於開發商需要在托管帳戶中保留多少資金的決定權仍在市級官員手中，其中許

多官員仍然很謹慎。（ｗｌ）

