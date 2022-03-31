【中概焦點】被納摘牌風險名單，愛奇藝盤前瀉逾一成，富途挫６％

《經濟通通訊社３１日專訊》美國證券交易委員會（ＳＥＣ）３月３０日依據不久前實施的

《外國公司問責法》，再將５家中概股公司加入有摘牌風險的發行人臨時名單，包括在港雙重上

市的百度（０９８８８），還有愛奇藝、富途控股、凱信遠達醫藥以及Ｎｏｃｅｒａ。

愛奇藝方面最新回應稱，這是美國監管部門執行之前已公布的《外國公司問責法》及相關實

施細則的一個常規程序，我們一直對此持續關注。進入暫時性名單並不意味著公司的美國存托股

票將會於近期被強制摘牌和退市。我們將積極謀求解決方案，保護股東利益。稍早之前，富途控

股已發表類似回應。

愛奇藝周四美股盤前下瀉逾一成，現報４﹒４８美元；富途同挫６％，報３５﹒１５美元。

至於在港股和美股同時上市的百度，其港股收跌３﹒２％，報１４１﹒５港元；美股盤前略跌

１﹒７％，現報１４１﹒４美元。

目前在臨時名單上的中概股還包括微博（０９８９８），上述６家企業需要向ＳＥＣ提供證

據，證明自己不具備被摘牌的條件，微博的申辯限期為４月１３日，其餘５家企業限期為４月

２０日。ＳＥＣ同日將第一批名單中的５家中概股公司轉入確定名單，包括百濟神州

（０６１６０）、百勝中國（０９９８７）、再鼎醫藥（０９６８８）、盛美半導體以及和黃醫

藥（０００１３），這意味著這幾家企業沒有及時向ＳＥＣ提供有力的申辯證據。（ｗｌ）

