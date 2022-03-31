  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/03/2022 09:59

【數據解讀】統計局：服務業受疫情影響顯著，企業經營壓力加大

　　《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局數據顯示，３月份，中國非製造業商務活動指數為
４８﹒４％，低於上月３﹒２個百分點，非製造業景氣水平下降，企業經營活動總體放緩。統計
局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，服務業受到本輪疫情影響顯著，商務活動指數為
４６﹒７％，分別低於上月和上年同期３﹒８和８﹒５個百分點，服務業市場活躍度轉弱。
　　從行業情況看，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等接觸性聚集性行業受疫情影響較大，業
務活動明顯減少，商務活動指數均下降２０﹒０個百分點以上，企業經營壓力加大。同時，部分
行業景氣水平較高，電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於
６０﹒０％以上高位景氣區間，業務總量增長較快。

＊建築業商務活動指數升至高景氣區間＊

　　隨著氣候轉暖，建築業施工進度有所加快，商務活動指數為５８﹒１％，比上月上升０﹒５
個百分點，其中土木工程建築業商務活動指數為６４﹒７％，高於上月６﹒１個百分點，升至高
位景氣區間。從市場預期看，業務活動預期指數為６０﹒３％，雖比上月有所回落，但繼續處於
高位景氣區間，企業對行業發展前景仍比較樂觀。
　　３月份，綜合ＰＭＩ產出指數為４８﹒８％，低於上月２﹒４個百分點，表明中國企業生產
經營景氣水平有所下降。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分
別為４９﹒５％和４８﹒４％。盡管中國經濟總體景氣水平有所回落，但製造業生產經營活動預
期指數和非製造業業務活動預期指數分別為５５﹒７％和５４﹒６％，繼續保持在景氣區間，多
數企業對市場發展仍有信心。（ｗｌ）

etnet Facebook全面革新，注入多元化貼市財經資訊，投資路上一齊並肩作戰！
► 立即讚好

返回新聞主頁

最新專題
More
大行報告31/03/2022
【大行炒D乜】中海油申洲績後大行點評價？click入嚟睇下
開市Good Morning31/03/2022
林家亨：中海油回落至10.3元買入值博率較高　料油價難大跌
財經熱話31/03/2022
【虛幣世界】加密貨幣走勢大致持平，印度新規落實料影響幣價
中國故事30/03/2022
《神州經脈》中俄重申合作無上限　監管伸向直播營利　A場漲勢勁
財經熱話30/03/2022
比亞迪盈利倒退　大行看法分歧　股價先跌後倒升
財經熱話30/03/2022
【拗腰倒升】林家亨早預告：比亞迪(01211)績後回落為買入良機！（有片）
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金