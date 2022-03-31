【數據解讀】統計局：服務業受疫情影響顯著，企業經營壓力加大

《經濟通通訊社３１日專訊》國家統計局數據顯示，３月份，中國非製造業商務活動指數為

４８﹒４％，低於上月３﹒２個百分點，非製造業景氣水平下降，企業經營活動總體放緩。統計

局服務業調查中心高級統計師趙慶河解讀指，服務業受到本輪疫情影響顯著，商務活動指數為

４６﹒７％，分別低於上月和上年同期３﹒８和８﹒５個百分點，服務業市場活躍度轉弱。

從行業情況看，鐵路運輸、航空運輸、住宿、餐飲等接觸性聚集性行業受疫情影響較大，業

務活動明顯減少，商務活動指數均下降２０﹒０個百分點以上，企業經營壓力加大。同時，部分

行業景氣水平較高，電信廣播電視及衛星傳輸服務、貨幣金融服務等行業商務活動指數均位於

６０﹒０％以上高位景氣區間，業務總量增長較快。



＊建築業商務活動指數升至高景氣區間＊



隨著氣候轉暖，建築業施工進度有所加快，商務活動指數為５８﹒１％，比上月上升０﹒５

個百分點，其中土木工程建築業商務活動指數為６４﹒７％，高於上月６﹒１個百分點，升至高

位景氣區間。從市場預期看，業務活動預期指數為６０﹒３％，雖比上月有所回落，但繼續處於

高位景氣區間，企業對行業發展前景仍比較樂觀。

３月份，綜合ＰＭＩ產出指數為４８﹒８％，低於上月２﹒４個百分點，表明中國企業生產

經營景氣水平有所下降。構成綜合ＰＭＩ產出指數的製造業生產指數和非製造業商務活動指數分

別為４９﹒５％和４８﹒４％。盡管中國經濟總體景氣水平有所回落，但製造業生產經營活動預

期指數和非製造業業務活動預期指數分別為５５﹒７％和５４﹒６％，繼續保持在景氣區間，多

數企業對市場發展仍有信心。（ｗｌ）

