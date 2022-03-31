【ＦＯＣＵＳ】ＰＭＩ萎縮施壓３月數據，地產軟著陸仍費思量

【ＦＯＣＵＳ】當農曆新年及信貸「開門紅」兩大效應消退，中國經濟增長的真實動力如何

？先行指標３月官方製造業ＰＭＩ直落榮枯線以下報４９﹒５（預期：４９﹒９），加上本土疫

情、地緣衝突，

似預示前景荊棘密布。如何應對？國務院、央媽分別喊出「穩定經濟的政策早出快出」、「提振

信心，為實體經濟提供更有力支持」。



＊價格指數續升，顯不祥之兆＊



中國首２月經濟數據亮瞎雙眼，３月會否如坊間預期所指「全面惡化」？看看國家統計局周

四

（３１日）揭盅的先行指標或有線索。

３月製造業ＰＭＩ時隔４個月再失守臨界點，生產、新訂單等５大分類指數全數盡墨；更不

祥的兆

頭則是，主要原材料購進價格、出廠價格雙雙續升至５個月最高，中國愈見難在全球走向滯脹之

際獨善其身，中小企經營壓力百上加斤。此外，本土疫情幾何式上升，拖累服務業景氣水平明顯

回落，鐵路╱航空、餐飲、住宿更首當其衝，商務活動指數重挫逾２０個百分點。

對此，最新國務院常務會議疾呼，「穩定經濟的政策早出快出，不出不利於穩定市場預期的

措施，制定應對可能遇到更大不確定性的預案」；人民銀行貨幣政策委員會一季度例會公報亦高

喊，「提振信心，為實體經濟提供更有力支持」、「進一步疏通貨幣政策傳導機制」、「強化跨

周期調節和逆周期調節」。



＊隱性債務、居民槓桿添掣肘＊



「早出快出」、「提振信心」，意味穩增長出招加力已刻不容緩，但耐人尋味的是，面對地

產銷售急凍、房企違約頻發，近期的國常會卻對「房地產」三字隻字不提，人行一季度例會公報

有關房地產的表述亦相比去年四季度隻字未改。相比各地因城施策鬆綁出招不斷，最高層的取態

可謂安靜得出奇，何解？

會否如２０１４年「９３０」一錘定音救市的最大不確定性有二，一是房企的隱性債務，二

是居民的加槓桿能力。對於前者，包括私募債、信託貸款等隱性債務的黑洞有多大，將決定今次

信貸危機的程度有多深，而近期羅賓咸永道等國際大行紛紛辭任內房審計師，以及逾十家開發商

宣布延遲發布年報，更令摸底撲朔迷離。

對於後者，去年底個人住房貸款餘額高達３８﹒３２萬億元，居民部門槓桿率６２﹒２％，

惠譽就警告

，如按揭鬆綁的措施進一步擴大，特別是延伸至一線市場，可能給居民槓桿水平以及中資銀行的

資產質量帶來潛在風險。

如此看，咬定全年增長目標，當局不乏「基建保底」、「退稅輸血」兩大利器，但如何確保

風高浪急的房地產軟著陸，仍費思量。

