【大國博弈】戴琪指美國擬改變對華貿易戰略捍衞自身利益

《經濟通通訊社３１日專訊》美國貿易代表戴琪再度表示，將採取新策略處理中美兩國貿易

關係，優先捍衞美國的利益與價值，增強美國行業競爭力。

戴琪周三向美國國會一個委員會作證表示，前總統特朗普與中國達成首階段貿易協議，謀求

改善貿易操作的策略證明是失效，因此有必要採取新策略應對。

戴琪強調，加徵關稅措施也無法改變中國的貿易操作，不如推出鼓勵美國本土製造業的政策

，以捍衞自身價值與利益優先，避免受到中國不公平貿易操作的負面影響。 華府對北京徵收大

規模關稅，對北京的政策幾乎無影響，雖然美中對話大門打開，但華府必須承認，美中首階段貿

易協議有局限性，因此有必要採取新策略應對。

戴琪上周接受路透訪問也發出同類訊息，分析相信，中美兩國貿易或出現新一輪爭拗。戴琪

又指出，將與盟友合力改善供應鏈受干擾情況，尋求訂立新法例，禁止涉及強迫勞動的貨品入口

。

中國外交部發言人汪文斌３０日主持例行記者會時稱，一貫支持以世貿為核心的多邊貿易體

系，尊重市場規律，反對保護主義，致力促進全球經濟和貿易健康穩定發展，所謂扭曲市場行為

的帽子，扣不到中國頭上。（ｃａ）

