《法證攻防－林恩》美團三連升突破１６０元，輪證資金何去何從？

《法證攻防》上周五（２５日）美團（０３６９０）公布２０２１年第四季度及全年業績，

股價績後連升３日。周一（２８日）美團高開５﹒９３％，最多曾升１５﹒４８％至１５５﹒９

元。股價周一升１１﹒５６％，周二（２９日）再升５﹒７８％，挑戰１６０元水平。在衍生品

市場資金流方面，美團周一錄得約１８００萬元資金淨流出牛證和認購證，周二更錄得２０９５

萬元資金淨流出。反映持有看好美團產品的投資者偏向離場，同時亦有投資者開始留意看淡美團

的產品，周一周二美團分別錄得約１２６８萬元和約１６３０萬元資金淨流入熊證和認沽證。

美團２０２１年第四季度收入４９５億元，同比增長３０﹒６％。餐飲外賣業務的收入同比

增長２１﹒３％至人民幣２６１億元，佔總收入５２﹒８％。餐飲外賣業務交易金額同比增長

２０﹒７％至人民幣１８８６億元，日均訂單量同比增長１７﹒４％至４２５０萬。到店、酒店

及旅遊業務收入佔總收入１７﹒６％，同比增加２２﹒２％至人民幣８７億元。新業務及其他分

部的收入同比增長５８﹒７％至人民幣１４７億元。

美團業績其中一大焦點是餐飲外賣業務和到店、酒店及旅遊業務保持收入增長的同時，經營

利潤率有明顯改善。餐飲外賣業務的經營溢利由２０２０年第四季度的人民幣８﹒８億元增加至

２０２１年第四季度的人民幣１７億元，而經營利潤率由４﹒１％提升至６﹒６％，主要由於在

線營銷服務收入佔比提升及騎手季節性補貼減少。到店、酒店及旅遊業務經營溢利由２０２０年

同期的人民幣２８億元增加至人民幣３９億元，而經營利潤率則由３９﹒５％增至４４﹒７％。

新業務及其他分部業務包括美團優選，美團閃購，美團買菜等。新業務及其他分部經營虧損

由２０２０年第四季度的６０億元擴大至人民幣１０２億元。經營虧損額與２０２１年第三季度

的１０９億元相若，經營虧損率環比收窄至６９﹒５％。《法國巴黎銀行上市衍生產品部 林恩

》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品價格可升可跌，投資者或會損失全部投資，投資前應了解產品風險並諮詢專業意

見，及細閱上市文件內全部詳情。



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



