《陸言堂－陳永陸》金力永磁（０６６８０）受惠行業持續高景氣

《陸言堂》港股本周回復平靜，並正嘗試企穩在２２０００點水平，當然，如果計算整個第

一季，恒指其實大跌超過１４００點，不過隨著俄烏戰事消息逐步被淡化、加上內地應該會推出

更多經濟刺激政策，同時中港疫情帶來的影響逐漸減少，港股於第二季度有望走出谷底，重拾上

升動力。當然，市場仍然有一憂慮，就是中概股會否被除牌？不過，中美的監管機構已就有關問

題，已進行多次會議，而且取得不少成果，加上如果真的除牌，亦是２０２４年才會出現的事情

，所以中美仍然有時間解決，故此短期這因素港股的影響有限。



個別股份可以留意具新能源及環保概念的高性能稀土永磁材料龍頭企業金力永磁

（０６６８０），集團近日公布業績，在中國「雙碳」背景下，公司業績成功延續了近年的強勁

增長。２０２１年，公司收入達人民幣４０﹒８０億元，同比增長６８﹒７８％，歸屬於母公司

所有者的本年淨利潤達人民幣４﹒５３億元，同比增長８５﹒３７％；加權平均淨資產收益率達

２３﹒１０％，同比大幅提升５﹒９８百分點。



金力永磁在高性能稀土永磁材料產品的產銷量創下歷史新高，２０２１年高性能稀土永磁材

料總產量達１０３２５噸，當中使用晶界滲透技術生產的高性能稀土永磁材料達６０６４噸。晶

界滲透技術生產是目前全球最有效及最具成本效益的高性能釹鐵硼永磁材料的生產技術之一，一

般可以在生產過程中減少５０％至７０％的中重稀土用量，有助生產商在保持產品質量同時提升

毛利率。近年金力永磁積極擴大晶界滲透技術的產量，使技術應用層面更趨廣泛，２０２１年使

用晶界滲透技術生產的高性能稀土永磁材料已佔總產量的５８﹒７３％，佔比同比提升了１６個

百分點。



金力永磁多年來一直為多間行業頂級企業的高性能稀土永磁材料供應商，長期的合作關係使

公司在手訂單充足，為業績前景提供清晰可見度。在新能源汽車及汽車零部件領域，２０２１年

全球前十大新能源汽車生產商中的八家均為集團客戶，包括特斯拉、比亞迪、聯合汽車電子、日

本電產多間頂級企業。



在節能變頻空調領域方面，金力永磁與全球變頻空調壓縮機前五大生產商均保持多年友好合

作，下游客戶包括美的、格力、上海海立、三菱電機等多個知名品牌。在風力發電領域方面，全

球前五大風電整機廠商中的四家為公司客戶，公司客戶包括金風科技、西門子－歌美颯等業內龍

頭。



金力永磁近年亦擴大產能，分別在贛州、包頭及寧波建設或規劃建設生產基地，預計公司高

性能釹鐵硼永磁材料毛坯於２０２２年及２０２５年毛坯產將分別達到年產２﹒３萬噸及４萬噸

。在行業持續高景氣下，作為行業龍頭企業的金力永磁將持續受惠，可預視公司未來將繼續實現

量利齊升，維持高速增長。



另外，金力永磁在今次業績中，宣布派發每股人民幣０﹒２５元末期股息，派息金額佔

２０２１年歸屬於母公司所有者的本年淨利潤的４６﹒１％，派息比率不俗，在前景不錯加上派

息不俗下，值得留意。《獨立股評人 陳永陸》



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