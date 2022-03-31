【新冠肺炎】傳港府研放寬外國機組人員防疫規定，取消抵達後檢測

《經濟通通訊社３１日專訊》據《彭博》引述消息人士指，港府正考慮放寬外國機組人員防

疫規定，包括取消抵達後檢測安排。

行政長官林鄭月娥早前與國際商務委員會約１３０人進行視像會議，參與者亦有香港政務司

司長李家超和商務及經濟發展局局長邱騰華。國際商務委員會獲悉，港府計劃只要外國機組人員

進行閉環管理，不與社區接觸，將可以自由進出香港。（ｈｙ）

