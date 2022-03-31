【新冠肺炎】法庭自４月１２日起在調減處理量情況下逐步恢復運作

《經濟通通訊社３１日專訊》司法機構今日宣布，因應最新公共衞生情況和相關發展，現時

法庭程序一般延期的安排將於４月１１日結束。司法機構會在「一般延期」期間的最後一個星期

，即４月４日至１０日會增加處理法庭事務，然後由４月１２日開始在調減處理量的情況下逐步

恢復法庭事務。（ｃｌ）

