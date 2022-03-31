【ＥＳＧ】跨機構督導小組歡迎ＩＳＳＢ發表披露建議準則以作諮詢

《經濟通通訊社３１日專訊》綠色和可持續金融跨機構督導小組歡迎國際可持續發展準則理

事會（Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｕｓｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ Ｓｔａｎｄａｒｄｓ

Ｂｏａｒｄ，簡稱ＩＳＳＢ）於今天發表的適用於披露可持續發展相關財務資料的建議一般準則

及氣候相關披露準則。ＩＳＳＢ現正諮詢公眾以徵求意見，目標是在２０２２年底或之前完成制

訂有關準則。督導小組鼓勵金融界、上市公司及所有相關持份者參與ＩＳＳＢ的諮詢。

有關建議準則以氣候相關財務披露工作小組（Ｔａｓｋ Ｆｏｒｃｅ ｏｎ

Ｃｌｉｍａｔｅ－ｒｅｌａｔｅｄ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｄｉｓｃｌｏｓｕｒｅｓ）的建議為

基礎，旨在訂立全面及有效並以投資者為重點的可持續發展信息披露的全球基準。



＊金管局：新標準可促進金融機構風險管理＊



證監會和港交所（００３８８）準備與包括香港會計師公會和審計及會計行業在內的業界、

上市公司、包括國際證監會組織在內的國際準則制定組織及主要持份者積極溝通，就可如何在香

港應用ＩＳＳＢ的建議披露規定進行評估及收集意見。

證監會行政總裁及督導小組聯席主席歐達禮表示：期望與其他機構及業界持份者緊密合作，

探討如何在我們的監管框架下實施有關準則。金管局總裁及督導小組聯席主席余偉文指，該標準

將有助於提升可持續發展信息披露的透明度和可比性，以及促進金融機構的風險管理。（ｃｌ）

