【企業盈喜】西王特鋼（１２６６）料去年綜合純利升１﹒８倍

《經濟通通訊社３１日專訊》西王特鋼（０１２６６）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度綜合純利約５０００萬元人民幣，而２０２０年度綜合純利約１８００萬元人民幣升約
１﹒７８倍。
該集團指，純利增長主因去年度綜合收益較過往年度增加所致。（ｗｈ）
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