【北水炒Ｄ乜】淨流入２﹒１億人幣，買中海油沽中移動

《經濟通通訊社３１日專訊》昨日（３０日）恒指高開１７４點，報２２１０１點。最高升
４６３點報２２３９１點，最低升１０６點報２２０３３點。恒指收報２２２３２點，升３０４
點或１﹒３９％。
按額度計算，北水全日淨流入２﹒１億元人民幣，減少７３﹒３％。北水淨買入最多的個股
依次是中國海洋石油（００８８３）、快手（０１０２４）、美團（０３６９０）；淨賣出最多
的依次是中國移動（００９４１）、中國神華（０１０８８）、融創中國（０１９１８）。
主板成交１５５３﹒５９億元增加２４﹒２％。其中港股通成交４１３﹒５億元，佔總成交
２６﹒６％。
＊中海油去年純利增近兩倍＊
中海油公布，截至２０２１年１２月３１日止全年純利７０３﹒２億元（人民幣．下同）按
年升１﹒８２倍，每股基本盈利１﹒５７元。
集團指，為避免影響公司人民幣股份發行進度，決定暫不建議派發２０２１年末期股息，並
會 在人民幣股份發行完成後盡快公局特別股息方案，將原擬建議派發的２０２１年末期股息和
香港上市二十周年特別股息作為特別股息合併宣派。
期內收入２４６１﹒１１億元，升５８﹒４％；營業利潤９５９﹒７９億元，升１﹒６４倍
。
中國海洋石油升１﹒８３％報１１﹒１２元，北水淨買入７億元；快手跌６﹒２４％報
７３﹒６元，北水淨買入４﹒３億元；美團升０﹒５％報１６０﹒１元，北水淨買入３億元。
中國移動跌１﹒２７％報５４﹒６元，北水淨賣出８﹒７億元；中國神華跌３﹒１３％報
２４﹒７５元，北水淨賣出３﹒８億元；融創中國升１８﹒３８％報４﹒８３元，北水淨賣出
３﹒８億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國海洋石油 （００８８３） ７﹒０５
快手 （０１０２４） ４﹒３４
美團 （０３６９０） ３﹒０３
藥明生物 （０２２６９） １﹒６０
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淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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中國移動 （００９４１） －８﹒７１
中國神華 （０１０８８） －３﹒８１
融創中國 （０１９１８） －３﹒７９
建設銀行 （００９３９） －３﹒１６
香港交易所 （００３８８） －２﹒３０
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