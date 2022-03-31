《日入而息》中石油去年多賺３﹒８５倍，華懋２８億奪東涌商業地

《今天重點》

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中石油（００８５７）去年純利升３﹒８５倍，末期息９﹒６２２分人幣；中石油：目標今年油

氣產量增長２﹒８％，資本性支出削３﹒７％

中生製藥（０１１７７）去年多賺４﹒３倍至１４６﹒１億元人民幣，末期息４港仙；中生製藥

（０１１７７）未來一年斥不逾１０億元回購公司股份

百度：被美方列認定名單，正積極尋求可能解決方案

華懋２７﹒７８億奪東涌商業地，略低於市場預期下限

差估署料今年私樓落成量２２８５０伙，新界佔６５％；去年私宅落成量減３１％，空置降至４

﹒１％；今年寫字樓落成量３５萬平米，創２３年最高

本港２月零售業總銷貨價值跌１４﹒６％，遠遜市場預期；２月港元存款升０﹒５％，人民幣存

款回落１７﹒３％

３月官方製造業ＰＭＩ降至４９﹒５％時隔四月再收縮

本港新增６６４６宗確診，核酸檢測陽性２８５９宗

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《即日市況》

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恒指低收２３５點報２１９９６，科指跌６４點報４５５７

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《深滬股市》

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滬綜指收跌０﹒４４％，首季挫累近１１％

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《美元匯價》

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歐元１﹒１２５０阻力不少，不建議高追

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《公司業績》

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盛源（００８５１）年度盈利４４１﹒９萬元，跌６３﹒２％，不派息

盛業（０６０６９）年度賺４﹒１億元人民幣，升２４﹒８％，息７﹒５港仙

天能動力（００８１９）年度少賺４７﹒５％，息４０港仙

普華和順（０１３５８）年度盈利７﹒３９億元人民幣，升１７％，不派息

瑞威資產（０１８３５）年度盈轉虧損３９２２﹒７萬元人民幣，不派息

Ａ８新媒體（００８００）年賺５８０３萬元人民幣，升１４﹒４％，不派息

中國水業（０１１２９）年度盈轉虧損４４０２萬元，不派息

鄭州銀行（０４６１３）年度盈利３２﹒３億元人民幣，升１﹒９％，不派息

思考樂教育（０１７６９）年度盈轉虧２６６１萬元人民幣，不派息

綠新親水膠體（０１０８４）年度賺約１億元，升５０﹒４％，息２﹒５仙

亞東（００１７９５）年賺３５１６﹒７萬元人民幣，跌２﹒３％，息３港仙

銀城生活服務（０１９２２）年度賺８８６９萬元人民幣，升３１﹒８％，息１２﹒６港仙

綠島（０２０２３）年度盈利３５５０萬元人民幣，跌１２﹒４％，不派息

綠地博大（０１２５３）年度盈利４５４萬元人民幣，跌９４﹒２％，不派息

Ｓｐｒｏｃｏｍｍ（０１４０１）年度盈轉虧１７７５萬元人民幣，不派息

烯石電車新材料（００６１２８）年度虧損降至５３５５萬元，不派息

中國星（００３２６）年度虧損增至１﹒５６億元，不派息

中國長遠（００１１０）年度盈轉虧９９２﹒８萬元，不派息

大唐新能源（０１７９８）年度多賺５４﹒３％，息３分

常達控股（０１４３３）去年賺近１５００萬元，末期息０﹒２５港仙

中國恒泰（０２０１１）年度虧損收窄至１７５０﹒３萬元，不派息

金嗓子（０６８９６）去年溢利近１﹒９億元人民幣，升２１﹒７％，息１８港仙

Ｃ－ＬＩＮＫ（０１４６３）年度虧轉盈２７２﹒６萬令吉，不派息

浪潮國際（００５９６）年度虧轉盈６４７６﹒９萬元，不派息

建中建設（００５８９）年度盈轉虧９３９５﹒８萬元人民幣，不派息

新龍國際（００５２９）年度虧轉盈利１﹒１５億元，派息２仙

大山教育（０９９８６）年度盈轉虧損５６４２﹒３萬元人民幣，不派息

龍輝（０１００７）年度虧損收窄至３３９５﹒４萬元人民幣，不派息

冠城鐘錶（００２５６）年度虧損收窄至１億元，不派息

創夢天地（０１１１９）年度虧損收窄至１﹒５７億元人民幣，不派息

天業節水（００８４０）年度盈轉虧６６８３﹒６萬元人民幣，不派息

北大荒（０００３９）年度盈轉虧損１﹒６７億元，不派息

國際資源（０１０５１）年度盈利６９８７﹒８萬美元，跌４﹒５％，派息１２仙

聯合能源集團（００４６７）去年純利升１﹒３倍，不派末期息派特別息４仙

珠江鋼管（０１９３８）年度盈轉虧損８５１７﹒９萬元人民幣，不派息

合生創展（００７５４）去年少賺２８％，派末期息１５仙另十送一紅股

申洲盈利（０２３１３）大跌兼減派息，大行齊踩股價插逾半成

中旅（００３０８）年度虧轉盈１﹒７４億元，不派息

廣州汽車（０２２３８）年度多賺２５﹒９％，息１７分

佳源國際（０２７６８）年度少賺２８﹒４％，不派息

雅士利（０１２３０）年度盈轉虧８１３６﹒３萬元人民幣，不派息

第一太平（００１４２）去年多賺６５％，派末期息１０仙

中海外（００６８８）去年少賺８﹒５％至４０１﹒６億元人民幣，派末期息７６港仙

正榮地產（０６１５８）去年純利跌６９％，不派末期息

中信股份（００２６７）去年多賺２４％至７０２﹒２億元，派末期息０﹒４５６元

長虹佳華（０３９９１）年度多賺１９﹒６％，息５仙

海爾智家（０６６９０）年度多賺４７﹒１％，息４６分

ＵＪＵ（０１９４８）年度盈利２﹒５４億元人民幣，升９１％，息１０港仙

環球實業（０１０２６）年度虧損增至３９１０﹒２萬元，不派息

方圓生活（０９９７８）年賺２０１９﹒７萬元人民幣，升８５％，不派息

興科蓉（０６８３３）年度盈利１﹒３５億元人民幣，升１４﹒３％，不派息

五菱汽車（００３０５）年度虧損降至２４１５萬元人民幣，息０﹒３港仙

萬寶盛華（０２１８０）年度盈利１﹒３９億人幣升一成，息３７港仙

兌吧（０１７５３）年度虧損收窄至１１７７﹒３萬人幣，不派息

數字王國（００５４７）年度虧損增至７﹒２２億元，不派息

人瑞人才（０６９１９）年度賺約１億元人民幣，跌４４﹒３％，息２４港仙

中怡（０２３４１）去年純利跌９％至３﹒８億元人民幣，息７﹒２港仙

稻香（００５７３）去年虧損收窄至２１２３萬元，派息３仙

力鴻檢驗（０１５８６）去年少賺５％息１﹒８仙送紅股

環球新材（０６６１６）去年純利升９％，息３﹒５港仙

龍翔（００９３５）去年純利跌２６％至６２３０萬元，不派息

領地（０６９９９）去年純利跌４３％，不派息

港灣數字（００９１３）去年虧損收窄至２２６４萬元，不派息

珠光（０１１７６）去年純利跌９８％至５０７６萬元，不派息

曠逸（０１６８３）去年虧轉盈４９９萬元，不派息

新確（０１０６３）去年虧損收窄至５８７５萬元，不派息

美佳音（０６９３９）去年純利升９％，派息２﹒９６港仙

中投基金（００６１２）去年純利跌４２％至１﹒７億元，不派息

東勝旅遊（００２６５）去年虧損收窄至１０４１萬元，不派息

京西（０２３３９）去年虧損收窄至９３１萬元，不派息

誼礫（０００７６）去年純利升６２％至４８０萬美元，不派息

海航科技（０２０８６）去年虧損擴大至２１３２萬元，不派息

中油潔能（０１７５９）去年純利跌２４％，不派息

星盛商業（０６６６８）去年純利升４６％，息１０港仙

新石文化（０１７４０）去年盈轉虧３７９７萬元人民幣，不派息

稀美資源（０９９３６）去年純利升４５％，不派息

泛亞環保（００５５６）去年虧轉盈８３０萬元人民幣，不派息

ＬＥＧＩＯＮ（０２１２９）去年純利跌３３％，不派息

天鴿互動（０１９８０）去年純利升６０％，不派息

巨星醫療（０２３９３）去年虧轉盈３３３萬元人民幣，不派息

佳兆業健康（００８７６）去年虧轉盈１８９萬元，不派息

眾誠（０２３３７）去年多賺４３％，派息２﹒６７港仙

捷隆（０１４２５）去年純利升４９％至１﹒６億元，派息５﹒９仙

天臣（０１２０１）全年虧損擴大至３億元，不派息

中船防務（００３１７）全年純利７９３９萬元，派息１３﹒８分

椰豐（０１６９５）全年虧損擴至３４０萬令吉，不派息

中漆（０１９３２）全年虧損擴大至５９５３萬元，不派息

鐵建裝備（０１７８６）全年純利５０３８萬元，息１分

莊園牧場（０１５３３）去年純利升４倍，派息４﹒７分

自動系統（００７７１）去年純利跌１倍至４１３萬元，派息３仙

年年卡（０３７７３）去年純利跌１２％，不派息

海普瑞（０９９８９）去年純利跌６３％，派息待定

碧瑤綠色（０１３９７）去年純利跌７５％，派息０﹒９仙

亞美能源（０２６８６）去年純利升６０％，息５﹒８９分

德基（０１３０１）去年虧轉盈１０６６萬元人民幣，派息１﹒２港仙

依波路（０１８５６）去年盈轉虧３１８２萬元，不派息

新明中國（０２６９９）年度虧損收窄至８﹒６４億元人民幣，不派息

中國同輻（０１７６３）全年純利升５７％至３億元人民幣

合富輝煌（００７３３）全年盈轉虧５﹒５億元，不派息

星島（０１１０５）去年虧損擴至１﹒４億元，不派息

中駿商管（００６０６）去年純利升７６％至３億元人民幣，派息５港仙

景聯（０１７５１）全年虧損收窄至４１００萬元，不派息

九台農商行（０６１２２）年賺１１﹒３億元人民幣，升２﹒３％，不派息

鼎豐（０６８７８）全年純利升２４％至４億元人民幣，派息０﹒５港仙

達力環保（０１７９０）全年純利跌９％至１﹒２億元，不派息

東方電氣（０１０７２）年度多賺２２﹒９％，息２３分

南方通信（０１６１７）全年虧損擴至５９８９萬元，不派息

景瑞（０１８６２）年度盈利１﹒２８億元人民幣，跌８６﹒７％，不派息

全達電器（０１７５０）全年虧損收窄至２０１７萬元，不派息

瀛晟科學（００２０９）年度虧損收窄至７５０９﹒８萬元，不派息

周黑鴨（０１４５８）全年純利升１﹒３倍，息１２港仙

金輪天地（０１２３２）年度盈轉虧損１９﹒８億元人民幣，不派息

隆成金融（０１２２５）年度虧損增至６５７０﹒９萬元，不派息

金陽新能源（０１１２１）全年虧轉盈９２２﹒３萬元人民幣，不派息

道和環球（００９１５）全年虧轉盈４０８﹒６萬美元，不派息

玖源（００８２７）全年虧轉盈３﹒８億元人民幣，不派息

普星能量（０００９０）全年純利跌１６﹒４％，息５﹒６分

思摩爾（０６９６９）年度純利升１倍，派息１８港仙

鳳祥（０９９７７）年度盈利５０９１萬元人民幣，跌６６﹒６％，不派息

東北電氣（０００４２）年度盈利跌７２﹒５％，不派息

四川成渝（００１０７）年度多賺１﹒８倍，息１１分

億和（００８３８）去年虧轉盈賺１﹒５５億元，派末期息１﹒５仙

百勤油田服務（０２１７８）年度虧損增至８１７８﹒５萬元，不派息

粵海投資（００２７０）年度盈利４７億元，升４﹒１％，息４２﹒５４仙

中信建投（０６０６６）年度多賺８％，派息３９﹒５分

蒙牛乳業（０２３１９）去年純利５０億元人民幣，升４３％派息３８﹒１分

江南集團（０１３６６）全年盈轉虧５億元人民幣，不派息

廣汽（０２２３８）去年純利升２６％，派息１７分人幣

紅星美凱龍（０１５２８）去年純利升１８％派息１０分

時代中國（０１２３３）去年純利３３億元人民幣，跌３４％派息７﹒８７分

飛魚（０１０２２）全年虧損擴至７８１０萬元人民幣，不派息

派對文化（０１５３２）去年虧損收窄至１７７２萬元人民幣，不派息

欣融（０１５８７）全年純利升近２倍，息２﹒２５港仙

匯通達網絡（０９８７８）去年虧損收窄至３﹒５億元人民幣，不派息

創新奇智（０２１２１）去年虧損擴大至逾６億元人民幣，不派息

環龍（０２２６０）全年純利升２３﹒７％至５０１４萬元人民幣，不派息

貝森金融（００８８８）延遲刊發２０２１年全年業績並暫停買賣

一元宇宙（０１６１６）將延遲發布業績，預計４月１日停牌

奧園健康生活（０３６６２）延遲刊發年度業績，４月１日起停牌

中生製藥（０１１７７）去年多賺４﹒３倍至１４６﹒１億元人民幣，末期息４港仙

中石油（００８５７）去年純利升３﹒８５倍，末期息９﹒６２２分人幣

世茂服務（００８７３）去年多賺６３％至１１﹒３億元人民幣，末期派息率３０％

北海（００７０１）全年虧損收窄至２０６３﹒３萬元，派息２仙

藝術金融（０１５７２）全年純利跌４２﹒２％，不派息

上坤地產（０６９００）去年純利跌３０％，不派息

ＴＳ ＷＯＮＤＥＲＳ（０１７６７）去年少賺４９﹒９％，不派息

元征科技（０２４８８）去年虧轉盈賺９２３８﹒８萬元人民幣，不派息

愛帝宮（００２８６）去年虧轉盈賺５３０萬元，不派息

禹洲集團（０１６２８）去年多賺６﹒３７倍至８﹒６億元人民幣，不派息

北京控股（００３９２）去年多賺８８％，派息增至８５仙

偉鴻集團（０３３２１）延遲刊發年度業績，４月１日起停牌

中薇金融（００２４５）延遲刊發２０２２１年經審核年度業績

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《公司資訊》

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中銀香港（０２３８８）推出企業綠色定期存款計劃

中基長壽（００７６７）上市委員會覆核維持公司停牌決定

傳中海油（００８８３）考慮出售３０億美元英國北海資產組合

滴灌通完成７０００萬美元Ｂ輪融資，獲維港投資及鄭志剛等參與

領展（００８２３）「愛．匯聚計劃」明日起接受撥款申請

德勤表示泰加保險（０６１６１）未能為於５月到期的士保險安排續保

中生製藥（０１１７７）未來一年斥不逾１０億元回購公司股份

愛帝宮（００２８６）附屬租順德物業用作新建「愛帝宮」品牌月子中心

ＡＳＭ（００５２２）擬改名為「ＡＳＭＰＴ Ｌｉｍｉｔｅｄ」

譚仔國際（０２２１７）首家日本店今開業，目標日本分店增至２５間

莎莎（００１７８）主席及副主席向附屬公司提供最高２億元循環貸款

工行（０１３９８）努特．韋林克自今日起不再擔任獨立非執行董事

保誠（０２３７８）ＦｉｔｚＰａｔｒｉｃｋ將擔任集團臨時執行總裁，明日生效

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《國企紅籌》

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安德利果汁（０２２１８）開展遠期結售匯業務，涉資不超過１億美元

晨鳴紙業（０１８１２）出售３﹒０５億元人民幣債權

香港中旅（００３０８）集疫情為集團帶來非常大挑戰，未來會持續優化公司資產

順豐同城（０９６９９）有信心盡快實現盈虧平衡

北京能源（００６８６）旗下公司獲農銀金融租賃購買租賃資產

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《神州民企》

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正榮地產（０６１５８）現金流受壓，探討出售若干資產

聯交所表示志高（００４４９）將於４月４日取消上市地位

大明國際（０１０９０）公眾持股量低於上市規定，控股股東擬出售股份

豆瓣訴微博（０９８９８）不正當競爭，要求「超話新星計劃」停招募

萬科（０２２０２）對業績下滑致歉，經營服務業務正形成新盈利蓄水池

恒大汽車（００７０８）天津成立銷售服務公司，註冊資本１億元人民幣

思摩爾（０６９６９）料歐美市場佔比將上升，醫療霧化器或下半年進入市場

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《中國要聞》

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商務部表示中葡論壇部長級會議４月１０日在澳門舉辦

習近平稱糧食安全是戰略問題，要讓農民種糧有錢掙；習近平書面致辭：尊重阿富汗的主權、獨

立、領土完整

中國供應商長江存儲據報將加入蘋果閃存供應鏈

浙江整治虛幣挖礦設備，參與企業情節嚴重可停業關閉

北京自貿區條例通過，規定發展定位等十方面內容

中國經濟熱度偏冷，分析指貨幣政策寬鬆緊迫性正增加

統計局表示服務業受疫情影響顯著，企業經營壓力加大；疫情疊加地緣政治，３月企業生產經營

受影響

３月官方製造業ＰＭＩ降至４９﹒５％時隔四月再收縮

人行續１５００億逆回購利率持平，放水１３００億元

標普表示中國華融由中信入主，但獲得的政府支持不會減少

報告表示首季５０城二手房成交量環比增７％，價格止跌

國開行發１２０億綠色債，主要用於清潔能源裝備製造

龍江銀行原董事長張建輝被雙開，通過放貸購債謀利益

民航局表示將在東航空難事發３０天內完成初步調查報告

據報保險資管擬增權益資產配置，料２萬億資金入市

「ｉ茅台」首日試運行，１小時超６００萬人次預約申購

內地汽、柴油價格每噸再漲１１０元，為年內第六漲

外匯局表示首二月國際貨物和服務貿易順差７４５億美元

中指院表示去年百強房企銷售額微增４％，負債水平降

全國政協社會和法制委員會原副主任傅政華被「雙開」

市監總局表示網監工作規範與發展並重，加強政策供給

路透表示開發商融資難依舊，地方政府過謹慎削扶持承諾

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒３％，報１７６９３點

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《其他消息》

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大律師公會、律師會對韋彥德賀知義辭任感遺憾

林鄭稱對海外法官辭任表示失望，反對與人權扯上關係

消息指職工盟多名前高層涉違社團條例被帶走調查

湯家驊對韋彥德賀知義辭任感遺憾，政治用意應予譴責

傳特首選舉或延遲一年舉行，梁振英獲北京青睞

金管局表示２月新申請按揭貸款個案按月減少３７﹒２％；２月外匯基金總資產減少６３１億元

首兩月零售業網上銷售額升３９％，單計２月升５０％

本港２月零售業總銷貨價值跌１４﹒６％，遠遜市場預期；２月港元存款升０﹒５％，人民幣存

款回落１７﹒３％

本財年首十一個月盈餘７２３億，財政儲備１萬億

差估署料今年私樓落成量２２８５０伙，新界佔６５％；去年私宅落成量減３１％，空置降至４

﹒１％；今年寫字樓落成量３５萬平米，創２３年最高

許正宇稱人才流失只是短期現象，香港是機會所在

深股通額度全日用１４億元，外資連續兩日流入；滬股通額度全日用３４億元，陸股通淨流入近

１１億元

歐冠昇稱國際公司貢獻新股集資額９％，料有關比例有限大上升空間

畢馬威表示本港首季僅１５新股上市，料下半年中概股回歸成亮點

奇妙電視明日起可透過無線電頻譜播放其電視節目

美商會委任翁以登為新任總裁

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《俄烏開戰》

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俄今公布盧布結算能源方案，傳歐洲下月獲寬限

俄情報收集艦經對馬海峽駛入東海，日防衛省加強警戒

俄羅斯第２大銀行本月售出１公噸黃金

南奧塞梯總統宣布將公投入俄

印度大舉購俄油惹不滿，華府警告加大制裁

回應中俄用盧布和人民幣結算，商務部表示正常經貿合作

日本政府公布７種難以替代俄羅斯進口項目清單

部分俄軍撤離基輔外圍，優先加強烏東行動

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《大國博弈》

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成蕾案今開審，澳洲大使就被拒旁聽表示關切

戴琪指美國擬改變對華貿易戰略捍衞自身利益

歐盟將開徵「碳關稅」，中方冀避免形成新貿易壁壘

美國將電信移動列受管制清單，商務部表示採取必要措施

美國正準備新對華貿易政策，商務部表示行單邊主義之實

駐澳使館提醒中國赴澳留學生謹慎選擇赴悉尼航線入境

中國實施對等制裁，不向損害中方利益美國官員發簽證

王毅晤阿富汗問題「中美俄＋」磋商機制會議與會代表

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《新冠肺炎》

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本港新增６６４６宗確診，核酸檢測陽性２８５９宗

本港再多１１９人離世，呈報個案病死率０﹒６６％

上海確診見輕微回落，官員承認對病毒認識不足欠準備

交通運輸部表示各地實行分級分類交通管控，不搞一刀切

傳港府研放寬外國機組人員防疫規定，取消抵達後檢測

內地增本土及無症狀逾八千四宗，上海增逾五千六宗

台灣新增８７宗本土確診，創今年單日新高

商務部表示部分外貿企業受疫情影響，將出台針對性舉措

夏寶龍促香港嚴防疫情反彈，冀用好中央抗疫支援

房委會明日起逐步恢復公共服務

明日九國「禁飛令」解除，料逾２０航班２０００乘客返港

李強稱上海採取全域靜態管理等方式，儘早社會面清零

林鄭稱周六起派防疫包，研用快測了解全港感染情況

梁子超稱強制全民快測可行，惟恐配套不足成效不彰

法庭自４月１２日起在調減處理量情況下逐步恢復運作

警察醫療特別小組協助接送病人，部分人為前註冊護士

財新表示嚴苛封控致上海港半癱瘓，有船改道寧波港卸貨

陳積志稱已完成近半抗疫包包裝工作，目標７日內派完

黃錦星視察以電動接種車形式運作的流動疫苗接種站

上汽大眾上海工廠今日起部分停產

徐德義稱確診跌穿７千宗仍然高企，長者接種未如理想

３香港牽頭於落馬洲及啟德方艙醫院鋪建共用流動網絡

徐德義稱康復者登記平台預計將於５月推出

新創建（００６５９）捐贈２萬套快速檢測包予弱勢社群

明起可直接用ＨＡ Ｇｏ預約指定診所，毋須再註冊

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