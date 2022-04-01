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即市新聞

01/04/2022 08:02

《油金掠影》美釋最大規模油儲，紐油跌７％，金價微漲

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國宣布釋出史上最大規模戰略石油儲備，以遏止居高不下的通
脹。白宮將於５月起半年內，每日釋出約１００萬桶的戰略石油儲備，料此次行動將釋出１﹒８
億桶石油儲備，油價急挫。紐約期油挫７％或７﹒５４美元，收報每桶１００﹒２８美元，為約
半個月以來最低收市價，按月仍升４﹒８％。布蘭特期油跌４﹒９％或５﹒５４美元，收報每桶
１０７﹒９１美元，按月則升６﹒９％。
　　按季起計，因俄烏戰事以及所帶來的能源制裁，刺激首季紐油共升超過３３％，布油則飆近
３９％。
　　另外，白宮亦會推動國際能源署（ＩＥＡ）協調其他國家一同釋放戰略石油儲備，但預料規
模將不及美國，據報英國亦將跟隨釋放油儲，但未知規模。
　　此外，ＯＰＥＣ＋此前的線上會議決議維持逐步增產計畫，５月將維持每日增產４３﹒２萬
桶原油。

＊避險情緒推升金價＊

　　俄烏談判樂觀情緒降溫，金價上升。紐約期金收高０﹒８％或１５美元，收報每盎司
１９５４美元。以交易最活躍合約計，紐金３月共升２﹒８％，首季則漲６﹒９％。
　　其餘貴金屬方面，白銀微升０﹒１％收報每盎司２５﹒１３美元；鉑金微跌０﹒５％收報每
盎司９９５﹒８０美元；鈀金微漲０﹒６％收報每盎司２２５５﹒６０美元。（ｈｃ）

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