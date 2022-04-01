《運籌帷幄－梁業豪》港股現處（ｂ）－ｃ浪下跌過程中

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於

中性和顯著向淡。昨天（３１日）港股於３月份場外股票期權到期日兼基金季結日的表現肯定令

好友感到失望。然而，（ｂ）浪沒有以「不規則平勢形」運行，屬意料之內，我們現時見到的，

很大機會屬於「正常平勢形」。由於（ｂ）－ｃ浪的底部應低於（ｂ）－ａ浪的終點，投資者應

暫作退守，耐心等候下一個入市造好圖利的良機。其實，本周三（３０日）晚美股走勢向淡，港

股其後錄得跌市是正常的。今天（１日）筆者於《經濟通》「首戰心戰室」內最後一天與大家見

面，若大家有興趣觀看筆者的「投資影音分析」影片，請訂閱「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」或

「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ頻道」。只有從多角度，利用一些高階分析工具拆解市況，才能洞悉大

戶的最新部署與其對後市的取向。於投資市場內，加入大戶的陣營，跟隨他們的方向圖利，勝算

應會較高。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（影音

：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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