  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/04/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》港股現處（ｂ）－ｃ浪下跌過程中

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
中性和顯著向淡。昨天（３１日）港股於３月份場外股票期權到期日兼基金季結日的表現肯定令
好友感到失望。然而，（ｂ）浪沒有以「不規則平勢形」運行，屬意料之內，我們現時見到的，
很大機會屬於「正常平勢形」。由於（ｂ）－ｃ浪的底部應低於（ｂ）－ａ浪的終點，投資者應
暫作退守，耐心等候下一個入市造好圖利的良機。其實，本周三（３０日）晚美股走勢向淡，港
股其後錄得跌市是正常的。今天（１日）筆者於《經濟通》「首戰心戰室」內最後一天與大家見
面，若大家有興趣觀看筆者的「投資影音分析」影片，請訂閱「梁業豪Ｐａｔｒｅｏｎ頻道」或
「梁業豪ＹｏｕＴｕｂｅ頻道」。只有從多角度，利用一些高階分析工具拆解市況，才能洞悉大
戶的最新部署與其對後市的取向。於投資市場內，加入大戶的陣營，跟隨他們的方向圖利，勝算
應會較高。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（影音
：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話01/04/2022
【虛幣世界】美股急挫及歐盟立法，加密貨幣普遍下挫
財經熱話31/03/2022
【月結－烽煙四起】專家看好下月上二萬五，俄烏戰事將持續關注
中國故事31/03/2022
《神州經脈》官方製造業PMI縮　百度入摘牌風險名單　A股疲弱
財經熱話31/03/2022
中海油回A延遲派息　績優獲大行祝福難阻股價下挫
專訪31/03/2022
【即市專訪】譚朗蔚：港股季結後將試兩萬關？資金泊去邊最安全？（有片）
FOCUS31/03/2022
【FOCUS】PMI萎縮施壓3月數據　地產軟著陸仍費思量
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金