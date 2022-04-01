《窩輪匯智－劉嘉輝》派息超或遜預期，對論證價格有何影響？

《窩輪匯智》上星期教過大家如何選擇認沽證的技巧，本周港股繼續上落市未有太大方向，

恒生指數連續兩周徘徊於約２１１００至２２４００之間。或許恒指沒有出現急劇的變化，引伸

波幅即市場預期未來的波動性有所回落，上星期提到的價外認沽證，下跌幅度或較恒指重上

２２０００點為大，正好反映筆者上周所言，莫為了貪輪價格低而盲目買入，應該因應對後市水

平及波幅預期作入市決定。

本周筆者收到投資者疑問，石油股中石化（００３８６）派息對論證價格的影響。中石化公

布去年賺７１９億元人民幣，按年升１﹒１倍，末期息派０﹒３１元，按年增加１３８％。投資

者在業績公布之後若有留意股價，中石化在３月２９日錄得升幅，但市場不少相關的認購證不單

止沒有上升，更出現了下跌的情況，為何沒有跟升？這主要是股息預期跟實際派息的差異而對窩

輪價格的影響。假設其他因素不變，由於派息當天正股股價須作除淨而下跌，認購證投資者所取

得的派付將低於應有水平。發行人為產品計價的時候，會估計該正股未來派多少息及什麼時間派

息，若公司派發的股息較預期之外出現明顯差異的話，相關的窩輪產品便要跟隨作出反映。以上

述中石化認購證為例，由於公司的派息大幅高於發行商原先預期，對認購證來說有負面效應，反

之對認沽證來說則有正面作用。因此，當天便出現了正股升、認購證下跌的情況。而由於每位發

行人對正股股息預期的不同，窩輪需要調整的價格變化亦會有所不同。

若果正股的派息較預期少或者較預期遲又會怎樣？另一大型上游石油股便是一個例子。該公

司公布去年賺８７７億元人民幣創新高，不過由於公司需要進行Ａ股上市，因此不會派發末期息

，待人民幣股份發行完成之後，方會派發特別股息並將去年的末期股息合併一同發放。一如上述

所講，由於股份派息較預期推遲，對原本估計之除淨日後到期的認購證，理論上影響正面。相反

，以上情況對認沽證則或有利淡的作用。因此，股息作為影響輪證價格的因素之一，投資者不妨

在作輪證投資決定時，予以考慮其中影響。

《香港匯豐環球資本市場亞太區機構客戶及財富管理香港上市產品銷售主管 劉嘉輝》



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