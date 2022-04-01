《缸邊隨筆－石鏡泉》冷門煤炭股留意

《缸邊隨筆》昨日３３板塊升跌情況：



迄１２：３０，上升板塊：５；下跌板塊：２８。



至４：３０收，上升板塊：８；下跌板塊：２５。



昨日大市成交：１０２３﹒９５億元；昨日期指成交：９１６４０張。



前日大市成交：１５５３﹒５９億元；前日期指成交：１１５０９４張。



老外法官辭職，特首話原因路人皆見，應該講：你哋講政治嘛，Ｓｏ ｙｏｕ ａｒｅ

ｎｏｔ ｗｅｌｃｏｍｅ。今時今日有乜嘢不涉政治，美國打壓港股，是政治；法官辭職，也是

政治。要政治就是偏見、要抹黑、要講大話，求這些老外去真心為香港服務，是妄想，以後炒股

一定要預咗政治、政治、政治干擾、抹黑、抹黑、抹黑、大話、大話、大話，唔考慮這個是和自

己荷包作對。



昨日期指結算完畢，大市要考慮Ａ股市場要停到４月４日，點炒好呢？撳住荷包好些，煤炭

股仍好，有些冷門煤炭股，可以留意，不要只識神華（０１０８８）、兗礦能源（０１１７１）

、中煤（０１８９８），因為礦業掘到就是寶。《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）



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