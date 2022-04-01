【停牌潮】１５隻內房未及死線前放榜要停牌，資金鬥快搵逃生門！

《經濟通通訊社記者戚朗軒１日專訊》港股停牌潮湧至，今早開市前合共有３３隻股份宣布

停牌，原因都是未能於３月底前刊發截至去年底止的年度業績。連帶已率先停牌、正籌備重組方

案的恒大（０３３３３）及旗下恒大物業（０６６６６）同樣未能公布業績，３３隻因未及放榜

而停牌的股份之中，有１５隻皆為內房相關股份。但黃偉康指對大市影響不大。



＊聯交所拒絕延遲刊發業績「死線」＊



回顧是次停牌潮起因，香港會計師公會早於２月初已向聯交所溝通，表示因疫情所限，多間

會計及審計師樓都有員工感染新冠病毒，上市公司也難以在疫情期間接待審計師到訪，推遲核數

工作，故希望將刊發業績限期延遲，以容許更多時間進行上市公司審計工作。然而於３月初，聯

交所正式拒絕公會請求，並指可以按照２０２０年時與證監會發出的聯合聲明中的做法，容許受

影響的發行人發布「未與其核數師議定的業績公告或財務報表」，以符合３月底前公布業績的規

定。

目前港股有１８００間上市公司皆以１２月３１日為會計年度的最後一天，並須於３月３１

日前發布年度業績，其中約７００間公司是在３月最後一星期才公布業績。會計師公會會長方蘊

萱接受媒體方問時指，聯交所做法對業界幫助不大，因未經審計業績不能與最終版本偏離太多。

另外亦有業界聲音指出，若須調整最終審計業績，工作更會倍增。



＊羅兵咸永道退出審計民企內房＊



臨近３月「死線」前的上星期，《ＲＥＤＤ》報道四大會計師樓之一的羅兵咸永道計劃逐步

退出中資民營房企的核數工作，並在２０２１年財報核數中，會更審慎發表「無保留意見」審計

報告。報道指，該會計師樓只會向少數財政良好民企發出「無保留意見」，其他狀況較差的企業

，會更傾向發表「保留意見」，即對帳目有重大但並非廣泛的失實陳述，或該行未能從帳目取得

充足核數憑證。據報羅兵咸永道已先後辭任寶龍地產（０１２３８）、融信中國（０３３０１）

及合生創展（００７５４）的核數師一職。

過去一星期已有多隻股份傳出，或自行公布即將因延刊業績而須停牌。市場憂慮個別股份停

牌後，資金將會受困，故先行沽貨離場。市場尤其擔心民企內房股停牌期間會突然出現債務危機

，本周內皆「先沽為快」。本周內截至停牌前，當代置業（０１１０７）跌２０﹒１５％，停牌

前報０﹒１０７元；花樣年（０１７７７）跌１８﹒０３％，停牌前報０﹒２元；融創

（０１９１８）跌９﹒８４％，停牌前報４﹒５８元；３月３０日復牌兩日後再度停牌的恒大汽

車（００７０８）兩日累跌９﹒０９％，停牌前報３﹒２元；奧園（０３８８３）跌７﹒８１％

，停牌前報１﹒１８元。



＊黃偉康：內房停牌影響不大＊



針對日均大成交額的內房停牌，安里控股主席兼行政總裁黃偉康向《經濟通通訊社》表示，

個別股份停牌會對大市總成交有影響，另外部分孖展操作亦會受累，但整體影響不大，而炒孖展

的在過去一星期已早有準備，故過去一周部分內房股跌勢頗大。他指，過去一星期市場擔心部分

熱炒內房如雅居樂（０３３８３）等會趕不及發布業績，但最終都能趕及，認為市場擔憂已過，

而且已塵埃落定。

熱炒內房停牌下，《經濟通ＨＶ２報價系統》顯示，今日全日大市總成交進一步縮減至不足

千億，只有９４６﹒００億元，低於五日平均的１３２９﹒４７億元。但淨流入則較上日增加

５０﹒２５億元至８５﹒７９億元，高於五日平均的２６﹒２０億元。





表列今日起停牌內房相關股份表現

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股份（編號） 停牌前報（元） 本周變幅（％）

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恒大汽車（００７０８） ３﹒２００元 跌９﹒０９％

合富輝煌（００７３３） １﹒１４０元 無升跌

世茂（００８１３） ４﹒４２０元 跌１﹒５６％

當代置業（０１１０７） ０﹒１０７元 跌２０﹒１５％

佳兆業（０１６３８） ０﹒８４０元 升１６﹒６７％

花樣年（０１７７７） ０﹒２００元 跌１８﹒０３％

彩生活（０１７７８） ０﹒６２０元 跌８﹒８２％

融創（０１９１８） ４﹒５８０元 跌９﹒８４％

天山（０２１１８） １﹒９７０元 跌０﹒５１％

榮萬家（０２１４６） ３﹒９６０元 升１﹒２８％

陽光１００（０２６０８） ０﹒３７０元 升２３﹒３３％

中國恒大（０３３３３） １﹒６５０元 本周前停牌

奧園健康（０３６６２） １﹒８６０元 跌２﹒１１％

奧園（０３８８３） １﹒１８０元 跌７﹒８１％

恒大物業（０６６６６） ２﹒３００元 本周前停牌

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