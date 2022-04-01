《盤後部署》大市今天低開高收，恒指下周料續區間上落格局

《經濟通通訊社１日專訊》４月第一個交易日，港股低開高收，低開３０３點報２１６９３

，午市前走勢仍乏力。直至臨收市尾段，騰訊（００７００）回升１﹒２３％，阿里巴巴

（０９９８８）及美團（０３６９０）跌幅亦大幅收窄至２﹒１４％及０﹒０６％，恒指最終收

報２２０３９，升４２點或升０﹒１９％，主板成交９４６﹒００億元。

今天有多隻內房股停牌，包括未能公布業績的融創（０１９１８）、世茂（００８１３）、

佳兆業（０１６３８）等，內房板塊個別發展。潤地（０１１０９）升２﹒１９％；龍湖

（００９６０）升１﹒６１％；去年賺少近三成的雅居樂（０３３８３）微升０﹒５％；碧桂園

（０２００７）就跌２﹒８２％。

隔晚油價再度受挫，三桶油各有升跌。去年純利升３﹒８５倍的中石油（００８５７）受挫

，收市跌１﹒７２％，報３﹒９９元；中海油（００８８３）及中石化（００３８６）就升近

２％。

部分內需股造好，申洲國際（０２３１３）逆市反彈５﹒７３％，為全日表現最佳藍籌。農

夫山泉（０９６３３）就升４﹒４３％，為表現第二佳藍籌，反而去年純利按年升４﹒２７倍的

中生製藥（０１１２７）全日捱沽，收市挫７﹒９８％，報４﹒５元，為全日表現最差藍籌。

國企指數報７５３７，升１１點或升０﹒１５％。恒生科技指數報４５２４，跌３３點或跌

０﹒７４％。

即月期指新報２２０４０，升５０點，平水。即月國指期貨報７５２９，升８點，低水８點

。即月科指期貨新報４５０７，跌２４點，低水１７點。

內地股市同樣高收。上證綜合指數報３２８２，升３０點或升０﹒９４％，成交

４０５６﹒７６億元人民幣。深證成份指數報１２２２７，升１０９點或升０﹒９１％，成交

２１５２﹒６９億元人民幣。



＊中生製藥４﹒１７元不容有失＊



大市今早低開逾３００點，但最終回升４２點，恒指好友戰勝淡友。再留意《經濟通ＨＶ２

報價系統》，恒指是日有８５﹒７９億元資金淨流入，較上日多５０﹒２５億元，而大戶主動買

沽比率亦較上日提高至５８：４２，但要留意成交額進一步縮減至９４６億元，是近２０天來成

交額首度少於１０００億元，交投不算積極。從日線圖看，恒指早兩天未能突破２２４００點後

回落，今天稍為回升，惟１０天線升勢放緩，ＭＡＣＤ牛差距亦只是平穩，估計恒指下周初會在

２０８００點至２２４００點區間上落。

個股方面，中生製藥去年純利上升但遜預期，股價顯著受挫。從日線圖看，股價今個數三度

挑戰５元水平，結果都未能繼續推升，如今連２０天線都失守，反映此水平阻力頗大，短期走勢

亦不太樂觀，３月１７日裂口高開的低部４﹒１７元將為關鍵防守位置，投資者可待回調至

４﹒１７元附近再作部署。（ｅｒ）

