【俄烏開戰】普京徵召近１３﹒５萬名新兵，俄烏衝突恐淪持久戰

《經濟通通訊社１日專訊》俄烏衝突恐淪為持久戰之際，俄羅斯總統普京周四下令徵召近

１３﹒５萬名新兵入伍。在本月１日至７月１５日期間，介乎１８歲至２７歲的俄羅斯男子須接

受徵召。大部分士兵將在訓練中心接受３至５個月的專業訓練，國防部強調新兵不會派往任何熱

點地區。但有反戰律師指出，根據俄羅斯法律，應徵入伍者接受訓練後可派往戰場。（ｊｆ）

