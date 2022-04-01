【俄烏開戰】普京徵召近１３﹒５萬名新兵，俄烏衝突恐淪持久戰

《經濟通通訊社１日專訊》俄烏衝突恐淪為持久戰之際，俄羅斯總統普京周四下令徵召近
１３﹒５萬名新兵入伍。在本月１日至７月１５日期間，介乎１８歲至２７歲的俄羅斯男子須接
受徵召。大部分士兵將在訓練中心接受３至５個月的專業訓練，國防部強調新兵不會派往任何熱
點地區。但有反戰律師指出，根據俄羅斯法律，應徵入伍者接受訓練後可派往戰場。（ｊｆ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|財經熱話01/04/2022
【虛幣世界】美股急挫及歐盟立法，加密貨幣普遍下挫
|財經熱話31/03/2022
【月結－烽煙四起】專家看好下月上二萬五，俄烏戰事將持續關注
|中國故事31/03/2022
《神州經脈》官方製造業PMI縮 百度入摘牌風險名單 A股疲弱
|財經熱話31/03/2022
中海油回A延遲派息 績優獲大行祝福難阻股價下挫
|專訪31/03/2022
【即市專訪】譚朗蔚：港股季結後將試兩萬關？資金泊去邊最安全？（有片）
|FOCUS31/03/2022
【FOCUS】PMI萎縮施壓3月數據 地產軟著陸仍費思量
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰