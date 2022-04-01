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01/04/2022 10:22

【外圍經濟】戰爭通脹重創美國科技股，Ｍｅｔａ首季跌逾３３％

　　《經濟通通訊社１日專訊》受美國聯儲局加息和俄烏戰爭影響，美國科技股今年首季表現暗
淡。標普５００指數成份股中，有１２隻錄得史上最差單季表現。其中Ｆａｃｅｂｏｏｋ母公司
Ｍｅｔａ跌幅超過３３％，市值蒸發逾３０００億美元。
　　截至周三收盤，納指縮水１﹒９９兆美元，是２０１８年第四季以來最差季度表現。標普
５００蒸發１﹒４６兆美元，單是其中１２隻成份股就蒸發近５０００億美元，Ｍｅｔａ更佔了
超過一半。（ｊｆ）

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