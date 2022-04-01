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01/04/2022 11:00

【新冠肺炎】美國中情局局長伯恩斯確診，曾與拜登開會

　　《經濟通通訊社１日專訊》美國拜登政府多名高層官員感染新冠肺炎，最新確診的是美國中
央情報局（ＣＩＡ）局長伯恩斯（Ｗｉｌｌｉａｍ　Ｂｕｒｎｓ）。他在周四檢測呈陽性，出現
輕微症狀，已居家辦公。伯恩斯在周三上午見過總統拜登，但雙方保持社交距離，不算密切接觸

　　中情局聲明指出，６５歲的伯恩斯已完成接種３針新冠疫苗，他計劃若在５天後檢測呈陰性
，就會回到辦公室。白宮發言人普薩基、白宮副發言人皮埃爾亦曾確診。（ｊｆ）

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