【新冠肺炎】美國中情局局長伯恩斯確診，曾與拜登開會

《經濟通通訊社１日專訊》美國拜登政府多名高層官員感染新冠肺炎，最新確診的是美國中
央情報局（ＣＩＡ）局長伯恩斯（Ｗｉｌｌｉａｍ Ｂｕｒｎｓ）。他在周四檢測呈陽性，出現
輕微症狀，已居家辦公。伯恩斯在周三上午見過總統拜登，但雙方保持社交距離，不算密切接觸
。
中情局聲明指出，６５歲的伯恩斯已完成接種３針新冠疫苗，他計劃若在５天後檢測呈陰性
，就會回到辦公室。白宮發言人普薩基、白宮副發言人皮埃爾亦曾確診。（ｊｆ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|大行報告01/04/2022
【大行炒D乜】中石油績後睇好定睇淡？券商點評比亞廸長汽？一click就知道
|開市Good Morning01/04/2022
潘鐵珊：三桶油首選中石化 港股20200為吸納良機！
|財經熱話01/04/2022
【退市風波】中概股沽壓重 郭思治建議撈底嗎？（有片）
|財經熱話01/04/2022
【虛幣世界】美股急挫及歐盟立法，加密貨幣普遍下挫
|財經熱話31/03/2022
【月結－烽煙四起】專家看好下月上二萬五，俄烏戰事將持續關注
|中國故事31/03/2022
《神州經脈》官方製造業PMI縮 百度入摘牌風險名單 A股疲弱
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰