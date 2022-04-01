《經濟通通訊社１日專訊》烏克蘭自俄烏開戰以來，首度對俄羅斯境內發動軍事打擊。接壤
烏國邊境的俄羅斯別爾哥羅德州一座油庫起火。州長格拉德科夫表示，是遭到２架烏軍直升機攻
擊，造成２人輕傷。
據俄媒報道，格拉德科夫在其Ｔｅｌｅｇｒａｍ頻道上表示：「油庫火災是由於烏軍兩架直
升機空襲所致，它們低空進入俄羅斯境內。」附近街區的居民需要疏散。遇襲油庫由俄羅斯石油
公司（Ｒｏｓｎｅｆｔ）擁有。烏克蘭軍方未回應事件。（ｊｆ）
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01/04/2022 14:58
【俄烏開戰】開戰後首度攻擊俄國境內，烏軍直升機空襲油庫２人傷
《經濟通通訊社１日專訊》烏克蘭自俄烏開戰以來，首度對俄羅斯境內發動軍事打擊。接壤
烏國邊境的俄羅斯別爾哥羅德州一座油庫起火。州長格拉德科夫表示，是遭到２架烏軍直升機攻
擊，造成２人輕傷。
據俄媒報道，格拉德科夫在其Ｔｅｌｅｇｒａｍ頻道上表示：「油庫火災是由於烏軍兩架直
升機空襲所致，它們低空進入俄羅斯境內。」附近街區的居民需要疏散。遇襲油庫由俄羅斯石油
公司（Ｒｏｓｎｅｆｔ）擁有。烏克蘭軍方未回應事件。（ｊｆ）
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