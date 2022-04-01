【國際要聞】日本１４０年來首改成人年齡，由２０下調至１８歲

《經濟通通訊社１日專訊》日本１４０年來首次更改成人年齡，從２０歲下調至１８歲。相

關《民法》修正案於４月１日生效。年滿１８歲的年輕男女現在無需徵得父母同意即可結婚。在

此之前，未滿２０歲結婚必須徵得父母同意，且法定結婚年齡女性為１６歲，男性為１８歲。但

購買煙酒和參與賭博仍需年滿２０歲。至於選民年齡在２０１６年已下調至１８歲。（ｊｆ）

