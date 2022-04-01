  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

01/04/2022 18:19

《台股攻略－黃振宇》電子股受壓，台股連跌兩日

　　《台股攻略》美股全面下挫，台股一度跌過２００點，不過，金融及航運股逆市上揚，加上
台積電尾市跌幅收窄，指數最終跌６７點，收１７６２５點，成交金額為２３４５﹒９６億元（
新台幣．下同），三大法人合計淨賣出９７﹒５１億元，外資更錄得淨賣出１０６億元。
　　電子權值股方面，晶圓雙雄受壓，台積電收５８９元，跌１﹒３％；聯電收５２﹒９元，跌
２％；聯發科險收９００元，跌０﹒６％；瑞昱、廣達、國巨及大立光等均跌１％至３％。ＩＣ
設計股沽壓沉重，股王矽力　ＫＹ跌３﹒４％，而譜瑞－ＫＹ及力旺跌超過４％，祥碩跌超過
２％，信驊則升１﹒７％。近來受惠加息因素，金融股連日獲資金追捧，雖然新光金與台新金合
併仍有一段時間，但新光金已受追捧，股價收１１﹒２５元，升４﹒２％，其他包括永豐金、中
信金、高雄銀及三商壽均升１％。貨運三雄的陽明收１２６﹒５元，升１﹒６％；長榮收
１３８﹒５元，升２﹒６％；萬海收１６０元，升１％。航空雙雄的華航收２７﹒２元，升
２﹒１％；長榮航收３３元，升２﹒３％。台灣疫情持續升溫，防疫概念股續強，檢測試劑廠的
亞諾法升超過５％，瑞基升０﹒２％，長興升０﹒６％，東鹼、中裕、永昕、藥華藥、尖端醫、
健喬及逸達均升超過１％。在俄羅斯受西方國家制裁下，全球肥料供應緊張，導致肥料價格飆升
，其中作為肥料生產過程的重要原料的硫酸銨（ＡＳ），本月價格大升超過５成，而生產大量
ＡＳ產品的台廠中石化今日股價漲停。
　　雖然美國總統拜登宣布每日釋放最高１００萬桶戰略原油，令油價回落，但俄烏談判仍未有
進展，歐美對俄羅斯的經濟制裁，導致原物料供應緊張，加劇通脹升溫，加上台灣假期，台股下
周（６日）才恢復交易，市場觀望氣氛濃厚，屆時留意法人動向，現時宜審慎投資。
《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管　黃振宇》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事01/04/2022
《神州經脈》財新製造業PMI兩年低　降息訊號亮滬指周升逾2%
財經熱話01/04/2022
【停牌潮】15隻內房未及死線前放榜要停牌 資金鬥快搵逃生門
財經熱話01/04/2022
中生製藥績優兼擬回購　趁消息出貨叠加大行降目標　股價急插8%
專訪01/04/2022
【即市專訪】鄧聲興：港股下周冇運行？呢兩個板塊有睇頭！（有片）
香港政情01/04/2022
【特首選戰】今屆選舉用「澳門模式」？下任特首料4.14前現身
中國故事01/04/2022
《京城近觀》北京購房綠碼有多方便？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

etnet榮獲HKEX Awards 2021兩大獎項

【訂閱有賞】賞7-11 $20現金券

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金