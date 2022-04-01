《台股攻略－黃振宇》電子股受壓，台股連跌兩日

《台股攻略》美股全面下挫，台股一度跌過２００點，不過，金融及航運股逆市上揚，加上

台積電尾市跌幅收窄，指數最終跌６７點，收１７６２５點，成交金額為２３４５﹒９６億元（

新台幣．下同），三大法人合計淨賣出９７﹒５１億元，外資更錄得淨賣出１０６億元。

電子權值股方面，晶圓雙雄受壓，台積電收５８９元，跌１﹒３％；聯電收５２﹒９元，跌

２％；聯發科險收９００元，跌０﹒６％；瑞昱、廣達、國巨及大立光等均跌１％至３％。ＩＣ

設計股沽壓沉重，股王矽力 ＫＹ跌３﹒４％，而譜瑞－ＫＹ及力旺跌超過４％，祥碩跌超過

２％，信驊則升１﹒７％。近來受惠加息因素，金融股連日獲資金追捧，雖然新光金與台新金合

併仍有一段時間，但新光金已受追捧，股價收１１﹒２５元，升４﹒２％，其他包括永豐金、中

信金、高雄銀及三商壽均升１％。貨運三雄的陽明收１２６﹒５元，升１﹒６％；長榮收

１３８﹒５元，升２﹒６％；萬海收１６０元，升１％。航空雙雄的華航收２７﹒２元，升

２﹒１％；長榮航收３３元，升２﹒３％。台灣疫情持續升溫，防疫概念股續強，檢測試劑廠的

亞諾法升超過５％，瑞基升０﹒２％，長興升０﹒６％，東鹼、中裕、永昕、藥華藥、尖端醫、

健喬及逸達均升超過１％。在俄羅斯受西方國家制裁下，全球肥料供應緊張，導致肥料價格飆升

，其中作為肥料生產過程的重要原料的硫酸銨（ＡＳ），本月價格大升超過５成，而生產大量

ＡＳ產品的台廠中石化今日股價漲停。

雖然美國總統拜登宣布每日釋放最高１００萬桶戰略原油，令油價回落，但俄烏談判仍未有

進展，歐美對俄羅斯的經濟制裁，導致原物料供應緊張，加劇通脹升溫，加上台灣假期，台股下

周（６日）才恢復交易，市場觀望氣氛濃厚，屆時留意法人動向，現時宜審慎投資。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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