《窩輪豪情－梁業豪》恒指轉角位何在？明早「港股周末分析」講解

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、綜合

企業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為建設銀行

（００９３９）、中國銀行（０３９８８）與中銀香港（０２３８８），可用作買入其相關認購

權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜

首選百度（０９８８８）、翰森製藥（０３６９２）與中國生物製藥（０１１７７）。

恒指期貨小時圖保歷加通道中軸支持終告失守，價位一舉跌穿通道底部支持。５個主要技術

分析指標皆屬利淡，ＤＭＩ亦然，代表即市好友應多作退守。短期形勢方面，價位從２２３８０

掉跌回２１５４２後，（ｂ）－ｃ浪正在運行中的可能性大增，目標低於２１２０２。正路而言

，其後上演的（ｃ）浪將會為價位帶來可觀的上升空間。於明早（２日）「梁業豪

Ｐａｔｒｅｏｎ頻道的「港股周末分析」影片內，筆者會為大家跟進恒指最新數浪方式，並推算

後市的轉角位。該影片將會免費供所有讀者觀看兩天，請勿錯過！

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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