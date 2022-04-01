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即市新聞

01/04/2022 10:30

《窩輪豪情－梁業豪》恒指轉角位何在？明早「港股周末分析」講解

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為金融業、綜合
企業與能源業。此外，恒生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為建設銀行
（００９３９）、中國銀行（０３９８８）與中銀香港（０２３８８），可用作買入其相關認購
權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，則宜
首選百度（０９８８８）、翰森製藥（０３６９２）與中國生物製藥（０１１７７）。
　　恒指期貨小時圖保歷加通道中軸支持終告失守，價位一舉跌穿通道底部支持。５個主要技術
分析指標皆屬利淡，ＤＭＩ亦然，代表即市好友應多作退守。短期形勢方面，價位從２２３８０
掉跌回２１５４２後，（ｂ）－ｃ浪正在運行中的可能性大增，目標低於２１２０２。正路而言
，其後上演的（ｃ）浪將會為價位帶來可觀的上升空間。於明早（２日）「梁業豪
Ｐａｔｒｅｏｎ頻道的「港股周末分析」影片內，筆者會為大家跟進恒指最新數浪方式，並推算
後市的轉角位。該影片將會免費供所有讀者觀看兩天，請勿錯過！
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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