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01/04/2022 09:07

【虛幣世界】美股急挫及歐盟立法，加密貨幣普遍下挫

　　《經濟通通訊社１日專訊》隔晚美股下挫，道指跌逾５５０點，美股兩年以來首次錄得單季
下挫，拖累大市氣氛。另外，有歐盟官員投票支持對加密貨幣立法，其中包括禁止匿名加密交易
，業界表示此舉將扼殺創新並侵犯隱私，加密貨幣在雙重打擊下，主流貨幣普遍下挫，比特幣跌
至４５０００美元水平。
　　消息指，這些提案旨在希望積極進行反洗錢（ＡＭＬ）活動，並要求擴展到加密行業，此法
案並將適用於超過　１０００　歐元的常規支付。法案還取消了加密支付的門檻，因此即使是最
小的加密交易也需要確定付款人和接收人，包括使用非託管或自託管錢包的交易。
　　據經濟通據數顯示，比特幣現報４５４４９﹒８１（美元．下同），跌０﹒１３％（２４小
時比較．下同）；以太幣現報３２９１﹒５６元，升０﹒３１％；艾達幣報１﹒１４３０元，升
０﹒１８％；瑞波幣報０﹒８２５０元，升１﹒２３％。（ｕｌ）

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