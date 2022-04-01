《談國論企－黎偉成》香港須嚴陣抗英變種病毒ＸＥ

《談國論企》英國於２０２２年３月底爆發出新冠肺疫ＣＯＶＩＤ－１９的最新變種病ＸＥ

，傳播速度更快和對三成染疫者出現神經病變，惟中華人民共和國香港特別行政區政府居然在環

球疫情嚴峻惡況底下，決定在４月１日起容許來自包括英國在內的航機來港，劣策使香港的「外

防輸入」推向危急惡境，肯定是港官一而再的政策性嚴重失誤。此使國家防疫控疫工作添煩添亂

，建議中央不要再客客氣氣的援港而是直接了當的指揮，使香港不要繼國安所出現的嚴重缺口，

更千萬不要再掉以輕心，重蹈第五波覆轍而爆第六波！



＊ＸＥ擴毒更快使染疫者出現神經病變四肢疼通＊



環球疫情惡化，對香港的「外防輸入」有嚴重衝擊。尤其是英國最近出現新病毒，命名為

ＸＥ，是由Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒１和ＢＡ﹒２的重組變體，據稱傳播速度快１０％，而確診

者中有３０％會出現神經病變，四肢疼痛和麻木，而最麻煩的是港府居然在４月１日再放寬包括

來自英國的航機來港，林鄭在防疫控疫的決策持續不斷的出現嚴重失誤，使香港的疫情推向一個

又一個深淵，更對國家的防疫控疫增添愈來愈嚴重的麻煩與壓力。

要一而再指出，港府在新冠肺疫第五波防控失敗，乃因庸官、劣材對最新的病毒

Ｏｍｉｃｒｏｎ的惡與毒和特性，掉以輕心，遂出現多個異常嚴重的失敗。特別嚴重的失策，乃

（１）港官輕視可由口、鼻的上呼吸系統入侵的Ｏｍｉｃｒｏｎ，更有認為此屬「重感冒」，而

毫不警剔此為肺疫病毒的一個又一個變種，卻輕挑浮燥地表示防控工作「滴水不漏」，遂出現迅

速在社區肆虐，所造成的大擴散，更使本地的醫療系統崩潰。

更嚴重的政策性失誤，為（２）到總書記習近平總書記２０２２年２月１５日就支援香港抗

擊第五波新冠肺炎疫情工作作出重要指示，強調香港特區政府要切實負起主體責任，「把盡快穩

控疫情作為當前壓倒一切的任務」，和「中央各有關部門和地方要全力支持和幫助香港特區政府

做好防疫抗疫工作」，港府還是無心無力、見步行步、慢條斯理和部門間各自為戰的官僚作風，

釀成大錯，要中央主動出擊的援港。

但中央援港之舉，港府還是官僚作風「跟進」，實際是陽奉陰違。君不見，以深圳市、廣東

省為主的省市於２月中便開始積極在防疫控疫人力、物力的迅援港，而港府居然要在４月初始向

港人派發「防疫包」，乃香港以３月為主的第五波疫情造成逾１００萬人確診和近８０００人離

世之後的「工作」，反映出庸官劣材簡直不知所謂！

由是全國政協副主席、國務院港澳辦主任夏寶龍於３月３０日主持支援香港抗疫工作第十次

協調會，強調：「援港抗疫是全國防控大局組成部分」，和「要充分認識香港疫情防控形勢的嚴

峻性、反覆性和援港工作的複雜性、艱巨性，堅持科學、精準支援香港抗擊疫情」，但林鄭卻繼

續

「你有你講，我有我（亂）做」，對中央政策陽奉陰違，更每做都是不聽人言而自作主張，於是

錯漏百出，我之見：是之簡直妄自尊大，更目中無人。這是香港和國家之不幸！



＊港府要迅改劣策更須建港康碼長期抗疫＊



尤其是林鄭「忘記」在２月２２日作出的要全港強制性檢測的「承諾」，不僅毫無計劃為之

，更是千方百計的避，卻要推出所謂「快測」，我於兩日之前再指出：當務之急，是港府要痛定

思痛的端正態度、迅訂符合實際原則、制定有效預案，強化與援港內地專家、醫護人員合作，腳

踏實地防控惡疫；和建立有追蹤功能的「港康碼」，以便今後迅速精準繼續抗疫，有利通關及推

動經濟逐步穩定恢復。港府當要迅改劣策，更不要再官僚。

特別是香港要與內地「動態清零」政策和策略接軌，才能充分發揮中央以強大的力量全面、

就要有追蹤功能的「港康碼」，絕對不能繼續採取現時的見步行步、朝令夕改、缺乏效益的所為

「安心出行」，理由為（ｉ）香港現時使用的「安心出行」沒有追縱功能，有人確診，還是原始

地依靠「追縱辦」？有追蹤功能的「港康碼」，是香港中、長期抗擊惡疫的重要力量，更為與內

地通關的必不可少的強有力保證。有人說甚麼「私隱」，乃小眾胡言，大眾的利益最是重要，港

府還要怕小眾？不保護大眾？

要是以林鄭為主的港府一眾庸官劣材繼續「官僚」，英國的變種病毒ＸＥ，肯定會隨著來自

英國甚至歐洲航機來港，促使惡疫在港出現第六波的肆虐，香港可以承受嗎？國家可以忍受嗎？

《資深財經評論員 黎偉成》（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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