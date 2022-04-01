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即市新聞

01/04/2022 09:36

《異動股》美ＳＥＣ主席指沒有妥協空間，中概股跌，阿里跌逾５％

　　《經濟通通訊社１日專訊》阿里（０９９８８）Ｈ股現價跌５﹒１７％，報１０６﹒３元，
以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒６７％。該股成交約３６６萬股，涉資３﹒９４億元

　　美國證監會（ＳＥＣ）主席根斯勒指，中概股只能完全遵守美國審計要求才能繼續在當地上
市，同時指中美進行了深思熟慮、相互尊重和富有成效的對話。但他指美方仍然堅定認為美國公
眾公司會計監察委員會（ＰＣＡＯＢ）的監察官有權全面參與審計，包括檢閱中概股的審計底稿
，認為這些文件很少會包含敏感資訊，而美國法律令幾乎沒有妥協的空間。
　　中證監國際部負責人稱，中方與美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）進行了多輪坦
誠、專業和高效的會談，總體進展順利，雙方的溝通還將繼續。雙方都有意願解決分歧和問題，
最終結果如何，要看雙方的智慧和初心。
　　中概股受挫；京東集團（０９６１８）跌４﹒３６％，報２２３﹒８元，以現價計，該股暫
連跌３日，累計跌幅６﹒１２％；網易（０９９９９）跌１﹒３２％，報１４１﹒９元，以現價
計，該股暫連跌４日，累計跌幅４﹒５１％；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌７﹒３９％，報
２００﹒４元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１１﹒２５％；小鵬汽車（０９８６８）
跌５﹒１６％，報１０６﹒７元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒９７％；理想汽車
（０２０１５）跌４﹒４６％，報１００﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅
７﹒０２％。
　　微博（０９８９８）公布，董事會已授權一項股票回購計劃，可在未來１２個月內回購總額
不超過５億美元的美國存託股份；現價無升跌，報１８９﹒９元。
　　現時，恒生指數報２１５９３，跌４０２點或跌１﹒８３％，主板成交６９﹒２２億元。國
企指數報７３６７，跌１５８點或跌２﹒１０％。恒生科技指數報４３９６，跌１６１點或跌
３﹒５４％。
　　即月期指新報２１５９１，跌３９９點，低水３點。即月國指期貨報７３７３，跌１４８點
，高水５點。即月科指期貨新報４３９４，跌１３７點，低水１８點。
　　上證綜合指數報３２２９，跌２２點或跌０﹒６９％，成交２００﹒７３億元人民幣。
　　深證成份指數報１２０２１，跌９６點或跌０﹒８０％，成交３１０﹒２０億元人民幣。

　
　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　阿里（０９９８８）　　　　１０６﹒３元　跌５﹒１７％
　　京東集團（０９６１８）　　２２３﹒８元　跌４﹒３６％
　　網易（０９９９９）　　　　１４１﹒９元　跌１﹒３２％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　２００﹒４元　跌７﹒３９％
　　微博（０９８９８）　　　　１８９﹒９元　　　　無升跌
　　小鵬汽車（０９８６８）　　１０６﹒７元　跌５﹒１６％
　　理想汽車（０２０１５）　　１００﹒６元　跌４﹒４６％
　　蔚來－ＳＷ（０９８６６）　１６５﹒７元　跌５﹒４２％
　　百勝中國（０９９８７）　　３３３﹒４元　跌４﹒０９％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｈｃ）

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