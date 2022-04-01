《異動股》美ＳＥＣ主席指沒有妥協空間，中概股跌，阿里跌逾５％

《經濟通通訊社１日專訊》阿里（０９９８８）Ｈ股現價跌５﹒１７％，報１０６﹒３元，

以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒６７％。該股成交約３６６萬股，涉資３﹒９４億元

。

美國證監會（ＳＥＣ）主席根斯勒指，中概股只能完全遵守美國審計要求才能繼續在當地上

市，同時指中美進行了深思熟慮、相互尊重和富有成效的對話。但他指美方仍然堅定認為美國公

眾公司會計監察委員會（ＰＣＡＯＢ）的監察官有權全面參與審計，包括檢閱中概股的審計底稿

，認為這些文件很少會包含敏感資訊，而美國法律令幾乎沒有妥協的空間。

中證監國際部負責人稱，中方與美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）進行了多輪坦

誠、專業和高效的會談，總體進展順利，雙方的溝通還將繼續。雙方都有意願解決分歧和問題，

最終結果如何，要看雙方的智慧和初心。

中概股受挫；京東集團（０９６１８）跌４﹒３６％，報２２３﹒８元，以現價計，該股暫

連跌３日，累計跌幅６﹒１２％；網易（０９９９９）跌１﹒３２％，報１４１﹒９元，以現價

計，該股暫連跌４日，累計跌幅４﹒５１％；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌７﹒３９％，報

２００﹒４元，以現價計，該股暫連跌３日，累計跌幅１１﹒２５％；小鵬汽車（０９８６８）

跌５﹒１６％，報１０６﹒７元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅６﹒９７％；理想汽車

（０２０１５）跌４﹒４６％，報１００﹒６元，以現價計，該股暫連跌２日，累計跌幅

７﹒０２％。

微博（０９８９８）公布，董事會已授權一項股票回購計劃，可在未來１２個月內回購總額

不超過５億美元的美國存託股份；現價無升跌，報１８９﹒９元。

現時，恒生指數報２１５９３，跌４０２點或跌１﹒８３％，主板成交６９﹒２２億元。國

企指數報７３６７，跌１５８點或跌２﹒１０％。恒生科技指數報４３９６，跌１６１點或跌

３﹒５４％。

即月期指新報２１５９１，跌３９９點，低水３點。即月國指期貨報７３７３，跌１４８點

，高水５點。即月科指期貨新報４３９４，跌１３７點，低水１８點。

上證綜合指數報３２２９，跌２２點或跌０﹒６９％，成交２００﹒７３億元人民幣。

深證成份指數報１２０２１，跌９６點或跌０﹒８０％，成交３１０﹒２０億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

阿里（０９９８８） １０６﹒３元 跌５﹒１７％

京東集團（０９６１８） ２２３﹒８元 跌４﹒３６％

網易（０９９９９） １４１﹒９元 跌１﹒３２％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ２００﹒４元 跌７﹒３９％

微博（０９８９８） １８９﹒９元 無升跌

小鵬汽車（０９８６８） １０６﹒７元 跌５﹒１６％

理想汽車（０２０１５） １００﹒６元 跌４﹒４６％

蔚來－ＳＷ（０９８６６） １６５﹒７元 跌５﹒４２％

百勝中國（０９９８７） ３３３﹒４元 跌４﹒０９％

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｈｃ）

