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即市新聞

01/04/2022 12:45

《午市前瞻》市場憧憬中央刺激經濟，專家料中概問題半年內有結果

　　《經濟通通訊社１日專訊》恒生指數半日收市報２１８３７，跌１５９點或０﹒７２％，主
板成交４９７﹒６３億元。恒生中國企業指數報７４６７，跌５８點或０﹒７７％。恒生科技指
數報４４７９，跌７８點或１﹒７１％。

＊黃偉康：中概勒令退市限期仍有兩年，目前影響細＊

　　美國證交會主席根斯勒指，中概股須提交審計底稿一事，美國法律幾乎沒有妥協的空間。言
論拖累中概科技股表現，恒指低開超過３００點，但上午跌幅收窄。安里控股主席兼行政總裁黃
偉康向《經濟通通訊社》表示，現時大市廿天線會比較有支持，但上望２２４００仍有阻力，因
大市現時需要有好消息才有望突破，包括內地市場消息。
　　他指出現時市場有投資者會較為悲觀，憂慮中概股面臨從美國退市風險，但他認為消息實際
上影響不大，因即使已有個別中概股由「預定摘牌」轉為「確定摘牌」，但限期也遠在２０２４
年，相對中美仍有兩年時間商討。未來預期陸陸續續會有中概公司列入名單之內，因美國或將此
當作政治籌碼，但勒令退市限期尚有一段長時間，對個別股份短期有影響但影響不大。

＊中美態度一強一弱有利會談＊

　　黃偉康補充，不能期望中美一、兩個月內便會達成共識，但預期最長半年內亦會有結果。他
解釋美國於此過程中能擺出較高姿態，全因經濟狀況較為理想，而中國面對疫情以及內房債務問
題，經濟相對較差，所以中國近期回應態度都較為軟化。他指，雙方一強一弱為好事，能夠達成
共識的機會較大，比起雙方逞強更為有利。
　　大市跌幅收窄，黃偉康解釋因為Ａ股造好，內地市場憧憬中央將會推出刺激經濟措施，當中
亦包括樓市放寬措施，故今日表現稍強，亦帶動港股回升，故恒指短期廿天線相對有支持。
（ｈｃ）

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