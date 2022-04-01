《美元走勢－羅明立》歐元１﹒１０５０附近可小注博反彈

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２２﹒３８ １２２﹒７３ １２１﹒７５

歐元╱美元 １﹒１０５５ １﹒１０７４ １﹒１０５２

英鎊╱美元 １﹒３１２３ １﹒３１４７ １﹒３１２２

美元╱瑞郎 ０﹒９２２８ ０﹒９２５０ ０﹒９２２８

美元╱港元 ７﹒８３３４ ７﹒８３４９ ７﹒８３１０

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《美元走勢》美國２月ＰＣＥ物價指數按年增長６﹒４％，是４０年以來最大增幅；繼德國

後，法意葡三國的消費物價指數都走高，歐洲國家面對一樣的通脹問題。市場密切關注今晚美國

公布的３月非農就業數據。美匯指數由重要支持位９７﹒７０反彈上９８﹒５０，俄羅斯對烏克

蘭的軍事行動未有明顯放緩，而歐洲國家拒絕俄羅斯採用盧布結算能源交易的要求，對談判的樂

觀預期回落，歐元跌至１﹒１０６０。

英國第四季ＧＤＰ年率終值增長由６﹒５％向上修正至６﹒６％，但通脹勢將打擊增長表現

，短期在１﹒３０╱１﹒３３波動。歐元受阻於５０天線的１﹒１１８０，央行或因通脹升溫而

提前收緊貨幣政策，在１﹒１０５０附近可小注博反彈。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 買入歐元 １﹒１０４３ １﹒１１５０ １﹒１０００

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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