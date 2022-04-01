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即市新聞

01/04/2022 16:18

《美元走勢－羅明立》歐元１﹒１０５０附近可小注博反彈

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２２﹒３８　１２２﹒７３　１２１﹒７５
　　歐元╱美元　１﹒１０５５　１﹒１０７４　１﹒１０５２
　　英鎊╱美元　１﹒３１２３　１﹒３１４７　１﹒３１２２
　　美元╱瑞郎　０﹒９２２８　０﹒９２５０　０﹒９２２８
　　美元╱港元　７﹒８３３４　７﹒８３４９　７﹒８３１０
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》美國２月ＰＣＥ物價指數按年增長６﹒４％，是４０年以來最大增幅；繼德國
後，法意葡三國的消費物價指數都走高，歐洲國家面對一樣的通脹問題。市場密切關注今晚美國
公布的３月非農就業數據。美匯指數由重要支持位９７﹒７０反彈上９８﹒５０，俄羅斯對烏克
蘭的軍事行動未有明顯放緩，而歐洲國家拒絕俄羅斯採用盧布結算能源交易的要求，對談判的樂
觀預期回落，歐元跌至１﹒１０６０。　
　　英國第四季ＧＤＰ年率終值增長由６﹒５％向上修正至６﹒６％，但通脹勢將打擊增長表現
，短期在１﹒３０╱１﹒３３波動。歐元受阻於５０天線的１﹒１１８０，央行或因通脹升溫而
提前收緊貨幣政策，在１﹒１０５０附近可小注博反彈。
　　　　　　　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　買入歐元　１﹒１０４３　１﹒１１５０　１﹒１０００
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　　　　　　
　　《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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