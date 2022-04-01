港交所：３２家公司限期前未刊發業績停牌，１９２家引用疫情寬限

《經濟通通訊社１日專訊》由於延發年報等因素，有３０多家香港上市公司從今早起暫停交
易，其中包括融創中國（０１９１８）、佳兆業（０１６３８）、世茂集團（００８１３）等陷
入信用危機的房地產企業。
港交所（００３８８）發言人表示，注意到３２間上市公司的股份，由於未能在３月３１日
的限期前刊發業績公告而被停牌，少過去年同期的５７間。當中１４間公司的審計工作受到疫情
相關措施影響，但未能夠根據港交所與證監會２０２０年聯合聲明下的寬限，發布未經核數師同
意的初步業績、管理帳目或關鍵財務信息。
港交表示，１９２名上市發行人的審計工作雖然受到疫情相關措施的影響，但使用港交所與
證監會２０２０年聯合聲明所提供的寬限後，能夠發布未經其核數師同意的初步業績或管理賬目
，其股票得以繼續交易。
聯交所指，會致力維護公平、有序和持續的市場運作，將繼續積極監察事態發展，並與相關
發行人溝通，以協助他們全面遵守上市規則，盡可能縮短股票的停牌期。
聯交所提供資料顯示，聯合聲明於２０２０年首次發布，同年的４月１日，約３８０家公司
使用該聲明所提供的寬限發布了未經其核數師同意的初步業績，讓其股票得以繼續交易。期後，
在２０２１年４月１日，共有２７家公司使用了有關寬限。（ｂｉ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票