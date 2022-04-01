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即市新聞

01/04/2022 14:01

《新股上市》德勤料今年香港新股集資３３００億，仍有力爭取三甲

　　《經濟通通訊社１日專訊》德勤中國華南區主管合夥人歐振興於網上會議表示，今年香港市
場的估值及流動性受到美聯儲縮表及加息、以及俄烏衝突如何和何時解決的不確定性所影響，預
料中概股回流上市將會加快，整體表現審慎樂觀。他預期今年港股市場將有約１２０隻新股上市
，集資３３００億港元。
　　他預期，更多亞洲區高增長企業將會來港上市，亦會有更多本地的獨角獸將會上市，同時預
期更多中概股回流以及可持續及ＥＳＧ企業上市。他指出，雖然本港首季新股市場表現淡靜，但
傳統上第一季表現都會較靜，預期今年稍後時間會有大型新股，而香港市場亦受內地疫情影響，
會影響到中國企業的商業營運及估值等，不過認為國內的疫情防控到位，相信香港今年仍有力爭
取全球新股集資頭三位。

＊介紹形式上市不會成為進流＊

　　至於首季有數隻新股以介紹形式上市，他指出，企業以介紹形式上市沒有集資，對其未來發
展沒幫助，多數為公司的獨特自我考慮，認為不會成為主流。不過他續指，絕對理解中概股以該
形式上市，因為估值已受除牌及政策風險影響，再進行集資對現有股東不是好選擇。
　　香港的特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）市場方面，ＴＭＴ、醫療及醫藥和消費行業的公司均
是香港ＳＰＡＣ發起人的收購目標，並以大中華區、中國為業務重點為首。歐振興認為，相信本
港ＳＰＡＣ的生態圈將會漸漸完善，市場將會健康有序地發展。（ｃｗ）

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