【夜期時段】即月期指最新報２２０２１點，跌５點，低水１９點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２０２９點，升３點，低水１１點
，最新報２２０２１點，跌５點，低水１９點，合約成交２８６張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７５３４點，升５點，低水３點，最新報７５２２點，跌７
點，低水１５點，合約成交３４６張。
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