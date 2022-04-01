【夜期時段】即月期指最新報２２０２１點，跌５點，低水１９點

《經濟通通訊社１日專訊》即月期指在夜期時段開市報２２０２９點，升３點，低水１１點

，最新報２２０２１點，跌５點，低水１９點，合約成交２８６張。

即月國指期貨在夜期時段開市報７５３４點，升５點，低水３點，最新報７５２２點，跌７

點，低水１５點，合約成交３４６張。

