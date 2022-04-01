【特首選戰】今屆選舉用「澳門模式」？下任特首料４﹒１４前現身

《經濟通通訊社１日專訊》特首選舉因為疫情而延遲，提名期早前已改為由周日（４月３日

）開始至１６日，投票日在５月８日舉行。提名期後日展開，惟至今仍未有「重量級」的人士表

態參選，近日更傳出特首選舉或因應疫情再押後一年舉行，之後由人大常委會作出《決定》，延

任現屆政府一年。特首林鄭月娥昨日在記者會就明言，此刻無收到通知，提名期仍是４月３日展

開。不過，有消息指近日多名建制核心人士收到北京「溫馨提示」，勿輕易向任何人作出提名，

似乎希望確保不獲祝福的參選者，無法取得足夠提名票，搶先衝燈出閘。由於時間緊逼，不少建

制認為，香港今次特首選舉，很大機會是「澳門模式」，即只有一名特首候選人，自動當選。



＊下任特首料４月１４日前現真身＊



雖然提名期於４月１６日結束，但４月１５及１６日是公眾假期，故提名表格提交限期已定

於４月１４日，加上要向１８８位選委取得提名，相信下任特首將於４月１４日前現身。

據了解，１５００名選委組成的選舉委員會，當中被稱為「國家隊」的第五界別，被北京有

關當局建議，提名期開始時盡可能留在香港，履行選委責任，有分析指，北京希望其心儀之選，

能夠得到足夠多的提名票數，以便落實「一人參選模式」，務求在疫情之下減少內耗，集中精力

，令下任行政長官順利當選。



＊選戰四強突出，李家超陳茂波大熱＊



據消息指，政務司司長李家超和財政司司長陳茂波有跡象參選，惟二人仍未請辭，報批國務

院宣布正式參選。事實上，陳茂波表現甚勇，高舉「動態清零」的抗疫基調，似乎擺出隨時出閘

之勢態。然而，不少政界人士評論，財爺為人和藹，有人和之優勢，但缺乏魄力勵行改革。亦有

分析指，倘若北京重視國家安全作為未來數年香港的施政主調，估計李家超是下屆特首的不二之

選。然而，有風聲指李家超不是北京下屆特首的心儀之選。

除了李家超、陳茂波，政協副主席梁振英和保安局局長鄧炳強被喻為「大破大立」人才。有

資深政協透露，３月兩會期間，梁振英的陣營表現十分積極，平時表現「冷酷」的梁振英主動與

選委攀談，其身兼政協委員的「忠粉」亦不避忌向人透露，梁振英已經準備就緒，準備好政綱及

班底，隨時可以參選。環顧各潛在熱門人選，特別是司局級官員，要他們在短時間內辭職、籌組

班底、撰寫政綱再競選，並不容易，梁振英在這方面有相當優勢。

消息人士指，鄧炳強敢於決策，有「大破大立」才華，但資歷略淺成為其「硬傷」，鄧在建

制陣營中深孚眾望，若北京此回決心為香港未來改革大破大立，也不排除「破格」大膽起用鄧炳

強。



＊林鄭至今未表態 傳葉劉收提示勿參選＊



特首選戰四強突出，亦有一些冷門人選。前世衞總幹事陳馮富珍本身曾是熱門之一，但她心

感年過七旬，有心無力，故經已推辭北京的邀請，無意參選。至於一向屢被傳聞有意角逐特首的

行政會議及立法會議員葉劉淑儀，有消息指出，熟悉北京人士已向葉劉「溫馨提示」勿參選，今

屆她獲接納提名的機會甚低，葉劉拒絕評論。

至於行政會議召集人陳智思、港交所主席查史美倫、港交所前行政總裁李小加、金管局前總

裁陳德霖、行會成員李國章和廖長江，雖不時有專欄作家「點讚」有望成為特首，但未有風聲他

們會當選。

現任特首林鄭月娥，至今仍未表態會否參選，亦鮮有任何消息涉及她有望連任。



＊至少５人公開表態參選＊



雖然特首選舉提名期下周開始，主要熱門人選仍未表態，但多名人士已公開表示會參選，包

括現職保安員賴紅梅、「藍營ＫＯＬ」冼國林、前民建聯胡世全、李稚嘉和蕭德良。（ｈｙ）





