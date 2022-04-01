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01/04/2022 16:41

【新冠肺炎】再多１１６名染疫者離世，累計７７３２宗死亡個案

　　《經濟通通訊社１日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，公立醫院再呈報
多１１６宗死亡個案，第五波疫情累計死亡個案共７７３２宗。

＊３８歲精神病患者染疫亡＊

　　醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞表示，過去２４小時有９６名病人死
亡，涉４９男４７女，介乎３８至１０３歲，５２人來自院舍、５９人無打針、２７人打一針、
７人打２針、３人打３針，９２人為６５歲或以上長者。
　　３８歲精神病患者染疫，有自殘傾向，３月１７日快測呈陽性，手部及胸膜皮膚受損傷，其
後瑪嘉烈醫院急診室求醫，入住骨科病房，獲處方抗生素及抗病毒藥物，３月２８日情況惡化入
深切治療部，需要插喉，出現嚴重肺炎及肺栓塞，須使用人工肺及溶血劑，曾處方類固醇、瑞德
西韋及抗生素，３月３１日離世。病人已打３針科興疫苗，個案已轉交死因庭跟進。

＊５人入院篩查發現確診＊

　　何婉霞表示，目前共１０２９８人留醫，過去２４小時新增３０名病人情況危殆、目前有
２４人情況嚴重，７９名危殆病人於深切治療病房留醫。過去一日有１４３７人出院，５人入院
篩查發現確診，６病人被列為密切接觸者；另醫管局累計共２１０１３名職員曾確診，其中
１９０１３人已返回工作崗位。（ｈｙ）
　　

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