【新冠肺炎】２月有抵港旅客感染新變種ＸＥ，沒發現流入社區

《經濟通通訊社１日專訊》衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，香港大學發現本港２月

初有２位抵港旅客感染Ｏｍｉｃｒｏｎ混合病毒ＸＥ，個案是在機場發現，暫未發現流入社區。

世衞正在研究ＸＥ會否引起嚴重情況，及傳染力會否更高。當局會密切留意最新資料，及對香港

是否有威脅。

英國衞生安全局（ＵＫ Ｈｅａｌｔｈ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ Ａｇｅｎｃｙ，ＵＫＨＳＡ）

上周五（２５日）表示，經過分析後，發現三款流行新冠病毒株混合體，分別名為ＸＦ、ＸＥ和

ＸＤ。

當局稱，英國最早在今年１月１９日發現ＸＥ，至今錄６３７宗個案，而ＸＥ是

Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒１和ＢＡ﹒２混合而成，大部分基因都是源於ＢＡ﹒２，截至３月１６

日，分析發現ＸＥ的增長率比ＢＡ﹒２高９﹒８％，而且在英格蘭有社區傳播跡象，但佔總個案

不足１％。

至於ＸＤ和ＸＦ是Ｄｅｌｔａ及Ｏｍｉｃｏｒｎ ＢＡ﹒１混合而成，ＸＤ主要在法國流行

，在英國暫未被發現，至今在全球有４９宗個案；ＸＦ則在英國發現３８宗個案，惟上月中起就

再沒有發現ＸＦ個案，亦未有證據顯示在社區有傳播情況。（ｈｙ）

