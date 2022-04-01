【特首選戰】南華早報：林鄭往深圳見內地官員，討論特首選舉事宜

《經濟通通訊社１日專訊》據《南華早報》引述消息人士報道，行政長官林鄭月娥已今日上

午前往深圳會見內地官員，討論疫情工作及特首選舉事宜。據了解，林鄭曾會見港澳辦主任夏寶

龍。

由於行政長官林鄭月娥日程有調動，今早１１時抗疫記者會暫停一天。

內地政治局常委會周四就特首選舉事宜進行會議。另一消息指，選舉將於５月８日如期舉行

，選舉提名期本周日（３日）開始。（ｈｙ）

