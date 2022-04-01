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01/04/2022 17:39

【特首選戰】南華早報：林鄭往深圳見內地官員，討論特首選舉事宜

　　《經濟通通訊社１日專訊》據《南華早報》引述消息人士報道，行政長官林鄭月娥已今日上
午前往深圳會見內地官員，討論疫情工作及特首選舉事宜。據了解，林鄭曾會見港澳辦主任夏寶
龍。
　　由於行政長官林鄭月娥日程有調動，今早１１時抗疫記者會暫停一天。
　　內地政治局常委會周四就特首選舉事宜進行會議。另一消息指，選舉將於５月８日如期舉行
，選舉提名期本周日（３日）開始。（ｈｙ）

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