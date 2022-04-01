《小傳日記》魚缸首季大起大跌，窮人暴富日你有無暴富到？

《小傳日記》魚缸風高浪急，終於捱過咗第一季。呢季都算係大上大落，俄烏開打之餘，又

遇中概股危機，當然唔少得「與你常在」的內房債務危機，成個第一季可謂同俄烏戰場一樣危機

四伏！

原本年初大家都諗住撥開雲霧見青天，新年有新豬肉食，點知到口嘅肥肉都可以跌返出嚟，

魚缸１月升咗４０４點之後，就慘跌足兩個月。魚缸全年開報２３５１０，１月升４０４點，２

月大冧１０８９點，３月最後跌３１６點，全季最終要跌１４０１點，說好的幸福呢？全季上落

都係好大，最高見２月２５０５０點，但之後３月俄烏戰爭一路惡化，同時中美喺中概股嘅爭端

又加劇，俄烏真槍實彈戰爭同中美經濟戰爭同時開打，令到魚缸出現大規模斬倉，仲跌穿埋兩萬

點，直插到落３月１５號全季最低１８２３５點。

呢個時候就最好問米，記得之前印度神童就預言，３月１６號係窮人暴富日，好多窮人會暴

發。結果嗰日就傳出國務院副總理劉鶴就話已經同美國監管構有良好溝通，魚缸即時勁彈

１６７２點！真係夾埋都無咁準！當日大市總成交去到３０９７﹒９３億銀，創咗魚缸成交額的

歷史新高！第二日魚缸彈力沒法擋，又升返１４１３點，即時收復返「鐵底」２５０月線！

總結魚缸上季真係波瀾壯闊，最高最低相差６８１５點！希望嚟緊呢季有升無「ｃｈｏｋ」

啦，而家最新大家就等睇阿爺會有咩新措施谷吓個市，應該會好轉嘅，請請！





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