《真知灼見－溫灼培》俄國宣布盧布購天然氣細節

《真知灼見》俄羅斯總統普京昨晚（３１日）正式簽署法令，從４月１日起，所有要購買俄

羅斯天然氣的歐盟國家必須要在指定的俄羅斯銀行開設一個外幣戶口及一個盧布戶口，買家以外

幣支付帳款後，可授權銀行即時把外幣帳款兌匯成盧布。然後再以盧布支付其所需的天然氣。普

京強調，若未能執行以盧布支付，將被視為違約，屆時合約將會停止生效。到現時，未知歐盟會

如何應對。事實上，自普京上周宣布有關安排後，盧布兌美元匯價便一直大升，現在差不多升返

２月２４日未爆發俄烏事件前水平。



＊方案對歐盟影響已是最少＊



就上述新安排，對歐盟而言基本上與以歐元或美元作為支付無異。因其只需以歐元在俄羅斯

的銀行直接兌換成盧布便可，無需真正要在貿易上，把大量貨品售予俄羅斯，再以賺回來的盧布

去作為天然氣的支付。換言之，以現時的安排歐盟對俄羅斯的制裁是不會被打破，也不需要被打

破。但由於歐盟要先買盧布才能支付天然氣，即歐盟在這個支付過程，無形中是幫助了普京政府

去穩定盧布匯價。既然歐盟對俄羅斯的制裁沒有被打破，亦即日後俄羅斯在貿易上，相信將更親

近亞洲。

當然，下一階段我們要觀察，是歐盟的態度，是否會接立普京的新安排。據了解，德法兩國

的經濟部長昨晚已接觸及交換了有關意見，並為俄羅斯一旦「斷氣」作好準備。而英國首相約翰

遜的發言人則表示無計劃以盧布支付俄羅斯天然氣。當然，英國能夠這樣說是因為英國擁北海油

田，對俄羅斯能源依賴較少。就讓我們密切留意事態發展。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

