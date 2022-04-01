《品中資－羅國森》最佳藍籌中海油，令人個心離一離

《品中資》星期三（３０日）下午，我的手機推送了一段訊息：「中海油（００８８３）去

年賺７０３億元人民幣，大增１﹒８倍，創歷史新高，不派末期息。」

看到最末的一句話，我個心馬上離一離！

中海油的業績那麼好，為甚麼不派息？！管理層不是承諾了２０２２－２０２４年，每股派

息不會少於０﹒７港元（含股息稅）嗎？再者，２０２１年是中海油上市２０周年，公司也承諾

會派特別股息呢！為甚麼現在一切都落空！？

定一定神之後，我連忙登入港交所網頁，查看中海油的詳細業績。原來，中海油剛獲批在內

地發行Ａ股，董事會為免影響Ａ股的發行進度，決定不派末期息，等完成Ａ股的發行後，會合併

末期息和特別股息，並會盡快告知股東們。原來如此，我才放下心頭大石。

不知是否因為這個原因，昨日（３１日）早上競價時段時，中海油的股價一度下跌約６％，

開市後才陸續有買盤吸納，最後收市時只跌０﹒３８元，或３﹒４％，報１０﹒７４元。就在前

一天，中海油的股價衝上１１﹒２元的５２周高位，收市稍回落，報１１﹒１２元。

回說中海油的業績，去年是該公司上市２０周年的日子，結果迎來一份歷史最好的業績，也

算是無愧過去２０年來的拼搏。

我趁機翻看中海油的一些舊資料。原來，２００７年時的油價水平跟現在相若，當時油價也

升上１００美元一桶以上，最高更創出１４７美元一桶歷史水平。



＊２００７年油價也破百＊



２００７年當油價也是破百時，中海油的實現油價是６６﹒７６美元一桶，每桶油的成本大

約４７﹒３美元。當年的淨產量是１﹒７１億桶油當量，全年賺了３１３億元。而當時中海油的

探明儲量只有２６億桶。

到了２０２１年，中海油的實現油價是６７﹒８９美元一桶，跟２００７年相若，但每桶成

本降至只有３７﹒３２美元一桶。去年的淨產量是５﹒７３億桶，全年賺７０３億元，探明儲量

是１００億桶油當量，足夠未來１０年的開採。

２００７年的油價水平跟２０２１年相若，但中海油的業績已經有了飛躍的進步。以去年每

股盈利１﹒５７元人民幣計，折合大約１﹒８８港元，即往績市盈率只有５﹒７倍左右（以昨日

收市價１０﹒７４元計）。

去年油價持續上升，但未升破１００美元水平，但中海油的盈利已創新高。踏入２０２２年

，油價持續上升，最高曾見１３０美元一桶的水平。可以預期，今年中海油的業績可以更上一層

樓，預期市盈率應該低於５倍。事實上，中海油已就今年首季業績發了盈喜，預計首季盈利可以

大增６２％－８９％。

再以公司承諾的不少於０﹒７元派息，即是息率不會少於６厘（以昨日收市價計，而且，我

相信最終的息率會不少７厘），以這個估值水平計，中海油絕對還有上升動力。我曾經形容，今

年買中海油絕對是進可攻，退可守的選擇。



＊暴利稅蠶食盈利＊



事實上，中海油是今年首季升幅最大的藍籌，首季已上升三成三，但這隻升幅最大藍籌，竟

然令我個心離一離，真是有點諷刺！這也令我想起，買中海油真的還有一個風險呢，那就是「暴

利稅」！

由２００６年起，中央政府就石油企業的盈利，徵收石油特別收益金，俗稱「暴利稅」。最

初的起徵點是４０美元一桶，後來逐步調高至現在的６５美元一桶，即是當油企的實現油價高於

６５美元一桶時，就會以累進稅率的形式向油企徵稅。

去年中海油繳交了２６﹒１１億元「暴利稅」，相對７０３億元的盈利，可說是影響有限。

但２００７年時，中海油只賺３１３億元，其中一個原因是繳交了６８﹒３７億元「暴利稅」呢

！這個比率也不低呢！

其實，我作為中海油的擁躉，某程度上不想油價升得太高，就在６５美元一桶的水平也算不

錯了，因為已經好好賺，又不用交「暴利稅」。當然，油價不會因為我的個人意願而有任何變化

。

面對當前看似不錯的經營環境，中海油未來的挑戰當然加快推動綠色發展和低碳轉型。我認

為，她們在推動天然氣產量方面仍有改善空間，另外，在開拓海上風電項目方面也應該加大力度

。

如果能夠在這兩方面進一步發展，中海油絕對可以?是一家可持續發展的公司。作為投資者

，也可以多一家值得長期持有的公司，這絕對是雙贏的。

經濟通通訊社資深評論員《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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