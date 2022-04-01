《雷鳴天下－雷鼎鳴》俄烏戰爭的中美俄三角關係

《雷鳴天下》在俄烏戰爭中，美國對俄的策略是利用經濟制裁手段打殘她，這便可顯示出北

約仍有存在價值，不能解散，美便可繼續通過北約控制歐洲。



美國可否滅掉俄羅斯，或控制住俄羅斯，從而使她成為圍堵中國的一分子？這不可能，俄雖

然在蘇聯解體後國力大幅下降，但擁有的核武比美國還多，先進武器也不少，例如高超音速巡航

導彈，只有俄羅斯與中國掌握此技術，連美國也沒有。若俄有亡國之險，北約哪會不怕她鋌而走

險？俄的匕首導彈擋無可擋，若加上核彈頭，豈不全民嗚呼哀哉？２０多年前，俄已多次主動獻

身要加入北約，但遭拒，若是要靠俄幫助圍堵中國，把她也拉入北約便可，哪用這麼多折騰？



美國的頭號對手是中國，美國的著名戰略家，如最近大紅的芝大教授米爾斯海默（Ｊｏｈｎ

Ｍｅａｒｓｈｅｉｍｅｒ），２０１５年便警告北約千萬不要東擴，也千萬不要讓烏克蘭加入

，否則俄必揮軍進攻烏克蘭，而且俄會被迫完全倒入中國懷抱，不利美國。現時情況正是這樣，

美國擔心的噩夢出現了，美國的策略完全錯誤。美國與北約、日本及澳洲對俄的制裁雖厲害，看

來搞不死俄，俄已開始反擊，要不友好的國家用盧布才肯賣石油天然氣給她們，中東的產油國也

不肯聽美國指揮，拒絕大量增產石油以抵銷對俄禁運的影響。看來歐洲及美國要比俄還早一步承

受不了制裁所帶來的經濟損害。



＊中俄合作 形成打通歐亞主軸＊



在俄烏戰爭之初，美國便擔心中國會幫助俄國，那麼俄便不會怕這些制裁。所以美國政府一

直愚蠢地提出警告，若中國對俄有實質援助，使到俄可在制裁中脫困，便要中國付出代價。中國

的電視主播及評論員劉欣說得好，這等於叫中國幫助美國打殘自己的朋友俄羅斯，以便美國將來

要打擊中國時會更容易一點。



其實美國是太低估中國戰略家的雄才偉略了。中國是圍棋高手，圍棋著重布局，不似美國的

棋屎貪食卒，只顧短線利益。中國的大計是以一帶一路為核心，打通整個歐亞大陸及非洲，通過

中國式的基建狂魔去重建這些地方的公路、鐵路、機場、輸油管及港口等，若成功，包括中國在

內的７０多個國家都會獲得巨大經濟利益，其開發計劃比二戰後美國主導重建歐洲的馬歇爾計劃

規模大上１０倍，而中俄若緊密合作，自會形成整個打通歐亞計劃的主軸，整個計劃便成功了一

半。故此中國絕對不會譴責俄羅斯，更不會制裁她。



＊美制裁俄殃及全球 華拒加入＊



在招式上，中國如何頂住美國咄咄逼人的文宣進攻？中國是太極拳的發源地，首先便來一招

「如封似閉」，使美國失去道德地位。中國指出，俄烏戰爭根本是北約搞出來的，俄２００８年

便一直警告，絕不會讓北約這軍事集團在烏布置武器對準俄羅斯。若北約一早聲明，不會讓烏參

加北約，根本便不會有戰爭。那麼美國還有甚麼資格說別人不譴責不制裁俄羅斯便是道德有問題

？更搞笑的是，拜登一時說普京是戰犯，一時又說不能再讓他掌權，印度一位名咀Ａｒｎａｂ

Ｇｏｓｗａｍｉ罵美國罵得對，美國派了這麼多軍隊去侵略利比亞、敘利亞、阿富汗、伊拉克等

國家，對平民也狂轟濫炸，怎麼還敢用仁義道德訓示印度，要印度也加入制裁？事實上，除了北

約國家及南韓、日本、新加坡外，鮮有國家願意加入制裁行列，美國有國際關係專家亦指出，世

界上多個國家完全認同中國的立場，禍是美國搞出來的，制裁亦殃及世界經濟，憑甚麼讓她們當

旁觀者也不容許？



中國耍了招「如封似閉」，習近平又說「解鈴還須繫鈴人」，把道德譴責奉還後，再來了招

「雲手」招式連綿不斷，美國難以捉摸。中國正是擺明是旁觀者，俄派兵攻打烏不關中國的事，

俄自己的策略根本不用中國批准，中國不會停止與俄的經貿關係，但同時中國又願意當和事老，

勸喻雙方以和為貴，這便又反襯出美國售賣軍火給烏，唯恐天下不亂的不當，而中國卻是和平的

化身。



＊美勢成輸家 累北約枉招損失＊



本文執筆時，俄烏談判似大有進展。俄的戰略目標從來不是秘密，她完全明白，佔領烏克蘭

是愚蠢之事，她要的是保證烏絕不能加入北約及發展大殺傷力武器，烏要成為中立國，境內的新

納粹分子要遏制，俄也不會讓克里米亞離開俄羅斯。西方傳媒在報道俄烏戰爭時誤導性報道不少

，俄讓出平民的逃生通道讓難民離開，正是因為普京懂得政治，不以殺害烏人民與佔領烏為目的

，將來在烏弄個親俄政府倒是大有可能，澤連斯基的下場要看他造化。俄在談判中似已得到她需

要的大部分，和平有曙光，股市亦反彈。俄烏之戰的結局，看來美國最終還是輸家，不但中俄合

作成功，北約國家也在怨恨制裁令自己損失。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



（轉載自晴報）

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