《鍾之日記》摩笛吹響警號，降息訊號亮燈

《鍾之日記》４月１日，香港天氣：陰。香江魚缸：升。祖國股市：升。



新冠疫情在全國多地蔓延，防疫措施進一步收緊，對製造業生產經營造成明顯衝擊，中國製

造業活動收縮，３月財新中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）錄得４８﹒１，降至２０２０年初

疫情首次爆發以來的最低水平。花旗報告指，中國若延長疫情封控措施及持續收緊隔離措施，將

令中國第二季ＧＤＰ增速縮窄０﹒９個百分點；摩根士丹利則直接下調中國經濟增長預測，由

５﹒１％調低至４﹒６％，以反映疫情封控對中國經濟的影響，該行擔心最壞情況是當局維持清

零政策至２０２３年上半年，這將會導致更嚴重的供應鏈中斷，ＧＤＰ增長率有可能降至４％。

內地股民偏愛逆向思維，在官媒的吹風下，政策降息和降準的憧憬再度被燃起，甚至不排除

在４月份就推出的可能。經濟數據疲軟反而引發市場對政策呵護的憧憬，金融股急漲，加上白酒

、互聯網、半導體板塊集體上升，滬綜指早段升幅一度擴大至逾１％，午收前回落，但在午後升

幅再度擴大，全日升０﹒９４％，報３２８２﹒７２，盤中高見３２８７﹒２３點，是半個月以

來新高；外資撤出中資股，導致Ａ股跌跌不休，惟本周在資金流入維穩格局下回升２﹒１９％，

終結連續五周下跌的趨勢。

深成指全日漲０﹒９１％，醫藥股領跌，拖累創業板指僅揚０﹒２８％。

兩市全日成交額９３５６億元人民幣，按日減少７﹒３％。資金循陸股通淨流入超過

４４﹒２１億元人幣。清明節假期，滬深股市下周一及周二休市，滬股通、深股通關閉，４月６

日恢復。



＊審計沒妥協空間，百度入退市名單續跌５％＊



美國證交會（ＳＥＣ）早前再將中概股新增至除牌名單，其中包括在港雙重上市的百度

（０９８８８），還有愛奇藝、富途等。ＳＥＣ主席Ｇａｒｙ Ｇｅｎｓｌｅｒ表明，只有完全

遵守美國的審計檢查要求，中概股才能繼續在當地上市。Ｇｅｎｓｌｅｒ強調，美國法律讓他幾

乎沒有妥協的空間，且國會設定的２０２４年最後期限正在逼近。

在港二次上市的中概股普遍走低，百度（０９８８８）縮水４﹒５％兩連跌，百勝中國

（０９９８７）挫２﹒９％，阿里（０９９８８）跌２﹒１％，京東集團（０９６１８）跌

２﹒１％，百濟神州（０６１６０）跌２﹒７％，和黃醫藥（０００１３）跌１﹒７％。

４月第一個交易日，港股低開高收，低開３０３點報２１６９３，午市前走勢仍乏力。直至

臨收市尾段科技股轉強，恒指最終收報２２０３９，升４２點或０﹒１９％，主板成交

９４６﹒００億元。



＊內房粉絲過愚人節，世茂狠關逃生門＊



４月１日是愚人節，對於部分港股股民而言這一天也不是甚麼好日子，因為３月３１日是大

量上市公司（尤其是中資股）發布年度業績的死線，財務狀況堪憂的上市公司通常會因為審計問

題而無法給出業績，結果要在４月１日停牌。去年港股市場最大的愚人節玩笑來自中國華融

（０２７９９），如今華融的流動性困擾已暫時消除，甚至在去年錄得盈利，不過今年的玩笑則

開得有點大，因為有至少９家內房港股因為無法交出成績表而要被停牌，包括巨量債務危機爆發

的恒大（０３３３３），以及債務違約危在旦夕的融創（０１９１８）。

停牌企業中不少都已經預告了這一悲傷的事實，但最惡劣的當屬世茂集團（００８１３），

直至昨日下午６時才提示股民因延遲刊發全年業績而停牌，持貨股民錯失逃生機會。翻看世茂集

團過往通告，可見公司到最後還是在爭取讓成績表出爐，世茂於３月２５日發通告，預告去年盈

利大跌６２％，看來業績報告已經完成，但公司在同一份通告中提及要更換核數師，擬由四大行

之一的羅兵咸更換為本港一家中型會計師行，就算業績如期發放，相信評級機構也不會給好臉色

。

惠譽此前已經警告過，延遲刊發經審計的業績，或變更審計師，表明可能存在公司治理和財

務透明度問題，會讓這些房企的融資壓力增加，評級可能面臨更大的下行壓力。惠譽擔憂，審計

問題會降低銀行對這些房企的放貸意願，購房者亦會避免購買具債務疑慮企業的房子。

沒有停牌的房企至少審計問題過關，加上寬鬆預期燃點，內房板塊反高潮走高，其中禹洲集

團（０１６２８）飆２１％，時代中國（０１２３３）升９﹒２％，暫時「活下去」的萬科

（０２２０２）升７％，融信中國（０３３０１）升４﹒７％。





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