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01/04/2022 08:53

【東航空難】政治局會議：全國全面開展安全生產專項大檢查

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１日北京專電》中共中央政治局常務委員會召開會議，聽取
「３．２１」東航ＭＵ５７３５航空器飛行事故應急處置情況匯報，就做好下一步工作作出部署
。中共中央總書記習近平主持會議。
　　會議指出，要堅持統籌發展和安全，發展決不能以犧牲安全為代價，各方面一定要深刻吸取
教訓、舉一反三，進一步健全安全生產責任制，抓好安全生產責任落實，在全國全面開展安全生
產專項大檢查，全面排查整治風險隱患，最大限度防範遏制各類事故發生，保持社會大局穩定。
因責任不落實、措施不到位、排查整治流於形式等導致發生事故的，不僅要追究直接責任人員的
責任，對相關領導也要嚴肅追責問責。
　　會議並強調，這次事故導致機上１３２名人員不幸遇難，深感痛心。要堅持人民至上、生命
至上，深入細致做好善後處置工作，再接再厲、善始善終。要繼續做好遇難者遺骸遺物整理、移
交等工作，給逝者以尊嚴、給家屬以慰藉。要加大遇難者家屬幫扶救濟工作力度，讓遇難者家屬
安心。各有關方面要科學有序開展事故調查，組織各方面專家綜合分析飛機數據和各類物料證據
，盡快查明事故原因和性質。要平穩有序做好後續信息發布工作，按照及時、準確、公開、透明
原則，持續發布信息，積極回應社會關切。

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