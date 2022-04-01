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即市新聞

01/04/2022 09:33

【新冠肺炎】內地增本土及無症狀逾七千宗，上海「全域靜態管理」

　　《經濟通通訊社１日專訊》內地新冠肺炎疫情持續，昨日新增本土及無症狀逾七千宗。國家
衛健委公布，３月３１日全國新增確診１８２７宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境外輸入病例
４０宗；本土病例１７８７宗，吉林仍佔最多有１３６３宗，其中長春市１０７８宗，吉林市
２７６宗；上海３５８宗。
　　新增無症狀感染者５５５９宗，其中本土５４４２宗；本土無症狀感染病例中，上海佔最多
有４１４４宗，吉林省８７１宗，其中吉林市有４４４宗；福建７３宗；廣東１４宗，其中東莞
８宗，深圳市２宗。另有５６宗由無症狀感染者轉為確診。
　　上海封城第四天，昨日通報逾４５００宗本土確診，依原訂計劃，今天凌晨起換成黃埔江以
西的半個城區進入封鎖狀態，但官方３０日深夜發布，上海將採取「全域靜態管理、全員核酸篩
查」等防治措施，其中「靜態管理」說法引起關注。擁有１６００萬人口的浦西區今日凌晨起封
控，而原定今日清晨解封的浦東、浦南及鄰近區域，實行分區分類、網絡化管理，封控區足不出
戶，有感染者的樓宇採取１４天封閉管理，其他地區劃為管控區或防範區。
　　上海市商務委相關負責人表示，目前，上海市主副食品貨源充足、供貨渠道暢通，相關部門
做了充分準備，採取了多項保供穩價措施，各區將組織力量把必要的生活物資配送到小區。市民
如有困難，可向所在區域的服務保障熱線反映。

＊海南三亞尋找３月２８日晚在一酒吧消費人員＊

　　海南省三亞市新型冠狀病毒肺炎疫情防控工作指揮部３１日晚發布緊急通知稱，當日，三亞
市在對涉疫區來瓊人員例行核酸檢測中發現２名無症狀感染者。根據流調軌跡，２名無症狀感染
者於３月２８日約２３：３０進入三亞市榆亞路酒吧一條街的蘇荷酒吧消費，３月２９日凌晨
１：３０左右離開。請３月２８日２３：３０至３月２９日４：３０在該酒吧消費的人員速主動
向各區指揮部報備。如有隱瞞不報者，將依法追究相關人員責任。（ｃａ）
　　

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