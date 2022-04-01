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01/04/2022 14:22

【中概焦點】交銀國際：中概股暴跌元兇更可能是內地科網監管

　　《經濟通通訊社１日專訊》交銀國際董事總經理、研究部主管及首席中國策略師洪灝的最新
研報指出，從歷史事件的時間線索來看，中概股的暴跌元兇似乎不是當前的美國審計監管，更可
能是因為中國的互聯網監管。
　　交銀國際分析指，回溯了過去十多年中概股經歷過的美國合規歷史事件，包括２０１９年提
起的《外國公司問責法案》（ＨＦＣＡＡ），２０２０年美國前總統特朗普簽署的《保護美國投
資者遠離中概股投資風險》總統備忘錄以及ＨＦＣＡＡ的正式立法，然而中概股依舊漲得如火如
荼，一直到２０２１年２月。洪灝指出，歷史事件的時間線索來看，中概股的暴跌元兇似乎並不
像是當前市場歸咎於的美國證交委立法，而更多的很可能是因為互聯網監管。
　　分析中並指出，如果中概股不得不從美國退市回到中國市場重新上市，雖然新增的融資需求
難免將對中國市場造成壓力，但中國離岸和在岸市場的容量加起來是足夠的。報告計算，符合香
港二次上市的中概股總市值大約為約１萬億港元；樂觀估算至２０２４年底，滿足第二上市要求
的中概股公司很可能會帶來約２０００億港元的新增融資需求。相對於中概股回歸潮之前香港市
場每年的ＩＰＯ融資額平均約２３００億港元的體量來看，中概股回歸對於香港市場的流動性衝
擊理論上應該是可以承受的。（ｄｗ）

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