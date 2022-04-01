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01/04/2022 14:32

【俄烏開戰】王毅：支持俄烏開展對話，堅持防止「冷戰思維」回潮

　　《經濟通通訊社１日專訊》國務委員兼外長王毅在安徽屯溪主持召開第三次阿富汗鄰國外長
會和阿富汗鄰國與阿臨時政府首次外長對話會。會後，王毅針對記者問及中方在烏克蘭問題發揮
的作用，闡明了中國在烏克蘭問題上的五個堅持。
　　一是堅持勸和促談正確方向。中方主張對話談判是唯一出路，反對火上澆油和加劇對立，呼
籲停火止戰，支持俄烏開展直接對話。
　　二是堅持捍衛國際關係基本準則。中方倡導尊重聯合國憲章宗旨和原則，尊重各國主權和領
土完整，反對將中小國家推上地緣博弈前線。
　　三是堅持防止冷戰思維回潮。中方不認同非敵即友的陣營對立，堅定促進國際團結，倡導共
同、合作、綜合、可持續的安全觀，尊重和照顧各方的正當合理關切。
　　四是堅持維護各國正當權益。中方反對沒有國際法依據的單邊制裁，呼籲維護國際產業鏈供
應鏈，避免損害各國正常經貿往來和人民生活。
　　五是堅持鞏固亞太和平穩定。中方堅定奉行親誠惠容周邊外交方針，警惕美國借「印太戰略
」在本地區引入集團對抗禍水，加快促進區域一體化合作，守護本地區得來不易的發展勢頭。
　　美國官員穿梭全球呼籲加大對俄羅斯施壓。美國周四（３１日）宣布對俄羅斯實施新一輪制
裁，目標瞄準科技行業，對２１家俄羅斯實體和１３個個人實施制裁。（ｊｔ）
　

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