【新冠肺炎】台灣新增１０４宗本土確診，續創今年以來新高

《經濟通通訊社１日專訊》台灣本土確診個案破百宗，單日新增１０４宗本土感染個案，再
創今年以來的新高，另外有１３２宗輸入病例。
基隆、新北、台中和花蓮等縣市都有本土病例，並出現新的傳播鏈，其中桃園一間電商公司
爆發疫情，有２２人受感染；花蓮一間醫院則有６宗個案，包括多名醫護人員和病童。（ｊｔ）
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