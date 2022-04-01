【新冠肺炎】台灣新增１０４宗本土確診，續創今年以來新高

《經濟通通訊社１日專訊》台灣本土確診個案破百宗，單日新增１０４宗本土感染個案，再

創今年以來的新高，另外有１３２宗輸入病例。

基隆、新北、台中和花蓮等縣市都有本土病例，並出現新的傳播鏈，其中桃園一間電商公司

爆發疫情，有２２人受感染；花蓮一間醫院則有６宗個案，包括多名醫護人員和病童。（ｊｔ）

