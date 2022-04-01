《神州縱橫－凌昆》中國面對世界巨變機遇

《神州縱橫》當前世局複雜多變，一方面是疫情、國際財金、烏俄等多項風險因素持續變化

，可能觸發更多新變數出現，前景更難預料。在此情況下或出現世界格局的結構性重組，可稱為

大重組。二戰後的世界秩序正面臨根本性轉變，並將帶來大震盪大波動，中國預備好了嗎？



＊世界將出現政經體系大重組＊



最根本的變化來自地緣政經格局方面，並由此衍生一系列國際經貿金融體系的深度深層改變

。地緣格局近十多年經歷了金融海嘯、新冠疫情、債息上升、中美鬥爭等的衝擊，本已搖搖欲墜

，烏克蘭戰爭更可能是最後一根稻草，將累積的衝擊壓力全面釋出，從而觸發量變到質變及百年

變局。其實上世紀前半便出現了大變局，西方殖民主義帝國主義的爭奪及資本主義由矛盾達致頂

峰，一些偶外因素便可觸發巨變，世界大戰及大蕭條隨之而至。今天世界或正處於類似巨變的前

夜。最根本的問題是美國兩任政府特朗普及拜登都充滿冷戰思維，全力打壓中俄。本來美國兩大

謀士共和黨基辛格及民主黨布熱津斯基（已死）均認為烏克蘭是不宜被拉入西方陣營，而應作為

東西方橋樑，但美國完全忽視此等有識之見，終於闖出大禍。剛巧遇上普京這個充滿蘇聯亡國恨

的情意結者，必定以牙還牙，結果新冷戰重現，甚至可能變成熱戰，普京開打烏戰，就如ａ

ｂｕｌｌ闖入了Ｃｈｉｎａ Ｓｈｏｐ。



＊中國可望由重組獲利＊



現時美俄都撕破了臉都無退路，歐洲夾在中間左搖右擺，只有英日澳加等死跟美國。非西方

國家如中東印度等大多拒跟美國，它們與西方在利益及意識型態上的分歧因而凸顯。拜登說「美

國回來了」，但這次指揮棒卻很不靈。美國堅拒出兵入烏露了底牌，歐美都怕普京不敢硬碰。在

這情況下美國的指揮棒將日益不靈。另方面美國為壓服俄羅斯必須有中國合力制裁。這次習拜會

其實是拜登向習下了最後通牒：若繼續支持俄羅斯將有「後果」。中國還在「扮嘢」裝作沒事。

說服方有「管控分歧」共識，還希望搭建合作橋樑，農業可成合作亮點等，但可再傻多久？歷史

發展正指向一個大趨勢：中俄走到一起再加上周邊國家，形成巨大的橫跨歐亞經濟體系。世界從

而分成中俄及西方兩大體系，國際金融、經貿、科技及供應鏈等領域，均將出現破壞脫勾及重組

，新的組合將出現。在這形勢下中國遇巨大機遇：中國財經科技實力強大，坐擁世界最大市場、

最大工農生產力及最大人力資源等，近期還有「抗疫紅利」及「烏戰紅利」，故任何破舊立新的

重組必將朝有利中國方向發展，問題只是中國能否把握時機。《資深評論員 凌昆》



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